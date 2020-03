Coronavirus: 33 décès et 1.784 cas confirmés en France, dont 372 de plus ce mardi

L'épidémie de coronavirus a causé 33 décès et 1.784 personnes ont été contaminées au total en France, soit 372 cas supplémentaires et la plus forte augmentation en 24 heures, a annoncé mardi soir le ministère de la Santé.

Parmi les malades, 86 sont dans un état grave, a précisé Jérôme Salomon, directeur général de la Santé lors de son point de presse quotidien. Sur les 33 décès, tous étaient adultes et 23 avaient plus de 75 ans, a-t-il précisé, rappelant que "98%" des personnes contaminées en guérissent. Les autorités comptabilisent désormais neuf foyers de regroupement des cas avec l'Aude et le Calvados qui s'ajoutent à ceux déjà identifiés en Corse, Haut-Rhin, Haute-Savoie (deux foyers), Oise, Morbihan et le groupe de voyageurs qui s'est rendu en Egypte a-t-il énuméré. Six régions sont particulièrement affectées: la Corse, le Grand-Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Ile-de-France, les Hauts de France et Auvergne-Rhône-Alpes. M. Salomon a confirmé que la France restait pour le moment au stade 2 de l'état d'alerte, l'étape précédant le stade 3, le stade épidémique où la maladie sera considérée comme étant présente partout.

