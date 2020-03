Coronavirus: 15 nouveaux cas en Chine ces dernières 24 heures, le nombre des contaminations en baisse

Parmi ces cas supplémentaires figurent cependant six personnes arrivées de l'étranger, ce qui constitue un nouveau défi pour les autorités sanitaires chinoises qui avaient réussi à endiguer le Covid-19 en Chine.



En outre, 11 personnes ont perdu la vie ces dernières 24 heures. C'est également le niveau le plus bas depuis le 24 janvier. Le total s'élève désormais à 3.169 morts en Chine, de très loin le pays le plus touché du monde.



A noter: le nombre des nouvelles contaminations à Wuhan (centre), la ville à l'épicentre de l'épidémie où le virus est apparu en décembre, est de seulement huit. C'est la première fois qu'il tombe sous la barre des dix depuis le début du comptage en janvier.



"Le pic de l'actuel cycle épidémique en Chine est passé", s'est félicité jeudi le porte-parole du ministère de la Santé, Mi Feng. "Le nombre des nouveaux cas continue de baisser et l'intensité de l'épidémie est désormais relativement faible", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse.



Avec la très sensible amélioration constatée ces dernières semaines, les autorités ont commencé à assouplir les restrictions visant les 56 millions d'habitants de la province du Hubei - dont Wuhan est le chef-lieu.



La plupart des villes y étaient bouclées depuis fin janvier. Mais les personnes saines dans les zones faiblement touchées peuvent désormais voyager à l'intérieur des frontières provinciales.



Plusieurs entreprises ont par ailleurs été autorisées à reprendre progressivement leurs activités à Wuhan et dans le reste du Hubei. Si comme l'a dit cette semaine le président Xi Jinping, l'épidémie est "pratiquement jugulée" dans son pays, elle fait toujours rage ailleurs, notamment en Iran, en Italie et en Corée du Sud.



Et la Chine s'inquiète de l'arrivée sur son territoire de personnes contaminées. Avec les six nouveaux cas "importés" de l'étranger annoncés jeudi par le ministère de la Santé, leur nombre total est dorénavant de 85.



Pour tenter d'y faire face, les autorités ont annoncé mercredi que toute personne arrivant à Pékin en provenance d'un autre pays, quel qu'il soit, serait désormais placée en quarantaine obligatoire de 14 jours.



Au total, 80.793 personnes ont été contaminées en Chine.