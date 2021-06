Contre la DMLA, le régime méditerranéen fait ses preuves, selon une étude française

On savait que le régime méditerranéen avait des vertus pour le cœur et le cerveau, on découvre aujourd'hui, qu'il pourrait réduire le risque de détérioration de la vue et notamment pour prévenir la DMLA.

Ce sont des chercheurs français qui en sont arrivés à cette conclusion: adopter un régime méditerranéen à base de fruits, légumes et légumineuses, de céréales complètes, d'huile d'olive et de poisson gras réduirait le risque d'une détérioration de la vue chez les personnes de plus de 50 ans.

Contre la DMLA

"L'alimentation la plus bénéfique pour prévenir la DMLA serait un régime de type méditerranéen, riche en fruits et légumes et qui apporte assez d'oméga 3 grâce aux poissons gras", avance Bénédicte Merle, auteure de l'étude menée avec son équipe de chercheurs de l'Inserm et de l'université de Bordeaux, dans un communiqué.

En France, plus d'un million de personnes sont atteints par la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge), première cause de malvoyance chez les adultes de plus de 50 ans dans les pays industrialisés: elle engendre des troubles de la vision ou provoque un angle mort dans le champ visuel.

Deux pigments de la famille des caroténoïdes sont associés, selon l'étude, à une meilleure protection face à cette maladie qui affecte la partie centrale de la rétine, la macula, zone essentielle à la vue au quotidien. Les chercheurs concluent ainsi qu'"une concentration plus importante de caroténoïdes dans le plasma, en particulier de lutéine et de zéaxanthine, réduit de 37% le risque de développer une forme avancée de DMLA".

Pas de traitement mais ralentir la progression est possible

Première à se pencher sur l'association entre ces pigments (la lutéine et la zéaxanthine) et le développement de la maladie, l'étude ALIENOR est parue récemment dans la revue scientifique Nutrients, spécialisée dans la nutrition humaine.

La concentration de ces pigments dans le plasma a été observée chez 609 participants, âgés en moyenne de 73 ans, par prélèvements sanguins. Ils ont également effectué une consultation ophtalmologique afin de diagnostiquer la DMLA. Suivis pendant 8 ans, 54 des partipants ont développé une DMLA. La lutéine et la zéaxantine sont présents dans la macula, à laquelle s'en prend la DMLA. Elles y protègent l'œil de la lumière bleue et des attaques des molécules dérivant de l'oxygène.

Le corps humain n'est toutefois pas capable de synthétiser ces pigments qui doivent être absorbés. On les trouve dans les fruits jaune orangé, (tomates, carottes, agrumes), les légumes à feuilles vertes (choux, épinard et blettes). Il n'existe pas actuellement de traitement complètement efficace contre la DMLA mais il est possible de ralentir sa progression de cette maladie, souligne le communiqué.

Selon les chercheurs, l'association établie entre la concentration dans le sang de ces pigments et le risque de détérioration de la vue lors de l'étude ouvre "des pistes pour repérer des groupes de population plus à risque de développer la DMLA en fonction de leur régime alimentaire".