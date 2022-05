Contraception masculine: attention aux méthodes douteuses et aux annonces tonitruantes

La contraception peut-elle aussi être une affaire masculine? L'idée intéresse de plus en plus d'hommes, mais, pour l'heure, la réalité est largement faite de méthodes à l'efficacité douteuse, telles les anneaux ou slips chauffants, et de grandes annonces sans lendemain.