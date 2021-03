Conséquences psychologiques de la Covid-19 à Monaco : patients, médecins et association témoignent

"On observe une certaine désespérance"

Chef du service psychiatrie au Centre hospitalier Princesse-Grace, le Dr Valérie Aubin apporte son éclairage sur les conséquences néfastes de la Covid-19, aussi bien chez une population sans antécédents psychiatriques que chez des patients psychiatriques suivis sur le long terme. Depuis le début de la crise sanitaire, son service a été largement associé au comité scientifique monégasque.

Pourquoi la Covid-19 et la période que nous vivons nourrissent tant d’angoisses?

On distingue plusieurs phases de l’épidémie avec des angoisses bien distinctes. Avec l’apparition du virus et le premier confinement, on a observé un stress majeur, un effet de doute et une perte de confiance dans nos structures sanitaires mais, à cela, s’est ajouté un élan de reconnaissance et de solidarité envers les soignants. Beaucoup ont aussi développé des capacités créatrices, cela a permis de mieux digérer la période. L’esprit humain est prompt à oublier ce qui est négatif et à rebondir. Mais, malgré les alertes, les gens se sont ressourcés pendant l’été pensant que la crise était derrière eux. Lors du deuxième confinement, il est apparu une lassitude, une résurgence des angoisses. L’OMS a qualifié cela de « fatigue pandémique ».

Les craintes ne sont plus seulement liées à la santé physique des gens?

Non. Il y a désormais une anxiété par rapport à la crise économique, au chômage, au devenir, à l’isolement, à l’impossibilité de se déplacer. Là, on arrive sur une troisième vague où se rajoute une certaine désespérance, l’impression que cela n’en finira jamais. L’esprit humain peut gérer beaucoup de choses, réagir, mais il lui faut des repères et des certitudes ou, au moins, une possibilité de se projeter. L’absence de visibilité a fait souffrir, de façon manifeste, les personnes âgées et surtout les jeunes.

Pourquoi la jeune génération?

C’est typiquement l’âge où l’on supporte le plus mal l’isolement. Ils ont besoin d’être avec leurs pairs, de quitterle foyer familial. Certains étudiants n’ont plus leur petit boulot, sont inquiets pourl’avenir ou dans l’impossibilité de trouver des stages. Ils ignorent quand tout reviendra à la normale. Ils se sentent d’autant plus « sacrifiés » qu’ils sont peu touchés parla maladie mais ils ont peur de la transmettre.

Une étude dit que l’infection à la Covid entraîne un trouble élevé psychiatrique…

On observe plusieurs facteurs : le retentissement psychologique de toute maladie grave qui vous affecte, vous angoisse. Le retentissement physique, ensuite : on voit des gens, contaminés à la Covid-19,revenir ou arriver en psychiatrie. Cela est souvent dû à une conjonction de facteurs : ils gardent surle long terme des séquelles respiratoires, une fatigue chronique mais à cela s’ajoute l’isolement ou des difficultés économiques. Cela peut entraîner une dépression et une impression de ne pas s’en sortir. Enfin, il peut y avoir des atteintes neurologiques et neurovasculaires avec le virus qui peut, transitoirement, affecterles capacités cognitives, d’attention ou de concentration. Cela peut être très mal vécu, quel que soit l’âge. Pour ce dernier point, on manque encore de recul.

Quel suivi mettez-vous en place pour les patients psychiatriques stabilisés afin d’éviter une réhospitalisation au CHPG?

Avec l’émergence des nouveaux variants et l’augmentation de la contagiosité, on revient à une prise en charge hybride, c’està-direàla fois en présentiel et à distance. On continue les consultations individuelles et on a maintenu les groupes de psychothérapie avec 4-5 patients. On ne travaille pas spécifiquement sur la Covid. Chaque patient peut avoir sa vision des contraintes sanitaires, du confinement, de l’isolement. On l’aborde forcément mais on tâche de conserver une prise en charge globale et axée sur leur problématique psychologique de base. C’est important qu’ils maintiennent un objectif, qu’ils se concentrent sur leur pathologie.

Vous êtes aussi en lien avec le Centre de suivi des patients à domicile?

Des psychiatres tiennent une permanence de soins 7j/7 24h/24 au CHPG. On répond sur sollicitation à ces patients. Il y a beaucoup de demandes de soutien pour l’entourage, lequel peut être angoissé par l’évolution de la maladie subie parleurs proches. On fait aussi du soutien aux proches dans les unités Covid-19 et en réanimation.

Et aux équipes soignantes?

Comme au début de la crise sanitaire, on remet en place cette aide. Ils sont épuisés, ont des horaires difficiles, on leur en demande beaucoup. La reconnaissance et les attentions de la population ont disparu. Ils ont tendance à dire que c’est leurtravail, que c’est normal. Ce qui est extrêmement délétère pourle psychisme, c’est de ne plus avoir ces repères qui nous ressourcent habituellement. Chacun d’entre nous avait des domaines de prédilections pour se faire du bien: le ski, la salle de sport, le restaurant, les apéros. Tout ça, il n’yaplus. Les gens n’ont l’impression de faire que travailler.