Confrontés à la dure réalité des addictions, les élèves et enseignants de FANB se confient à Monaco

L’après-midi venue, c’est au tour des personnels de l’établissement et des professeurs d’écouter l’addictologue. La conférence est un peu du même acabit que celle du matin, à quelques exceptions près : "Je vous montre la liste des drogues car vous êtes adultes. Ce matin je ne l’ai pas fait car les enfants auraient été tentés d’aller voir ce que c’était et de vouloir tester", explique en riant l’addictologue basé à Saint-Germain-en-Laye.



L’objectif de cette conférence est donc d’expliquer aux professeurs qu’un élève addict est avant tout quelqu’un de malade. "Vous devez le considérer comme lorsque vous avez un élève atteint d’un cancer ou une autre maladie. L’addiction est la seule maladie mentale chronique dont le nombre de patients croît chaque année. Vous avez un rôle de sentinelle", martèle-t-il.

"Un ado

qui est isolé,

ce n'est pas normal"

Les murmures des enseignants en réaction à ces propos en disent long sur le chemin qu’il reste à parcourir avant une réelle prise de conscience. Le Dr Cuisigniez explique ensuite aux professeurs que leurs attitudes doivent changer au regard, par exemple, d’un élève qui parle beaucoup ou qui fait des blagues en classe. Il explique qu’il cherche à attirer l’attention parce qu’au fond, il se sent terriblement seul.

Des clés comme celles-ci, les enseignants en ont récolté plusieurs durant la conférence. "Un ado qui est isolé en permanence, ce n’est pas normal. Un ado a besoin du groupe, s’il le rejette, posez-vous les bonnes questions."



Il a aussi rappelé les dangers du cannabis, qui n’est pas le premier facteur de décès, mais celui "qui va briser leur vie".



Enfin, il a précisé qu’une addiction peut en appeler une autre. Un joueur addictif aux jeux vidéo sera stressé, et augmente ses risques d’aller chercher du réconfort au travers de la drogue. Un moment qui servira sans nul doute au plus grand nombre, et qui va permettre aux enseignants de mieux lutter contre les addictions.