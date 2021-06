Confinements, rétablissement du masque obligatoire, déconfinement suspendu... Le variant Delta inquiète le monde

L'Afrique, loin derrière le reste du monde dans la course à la vaccination, est elle frappée par une troisième vague de contaminations, qui met sous pression des hôpitaux en manque de moyens et déjà éprouvés.

"La troisième vague s'accélère, se propage plus vite et frappe plus fort", a martelé jeudi la directrice Afrique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Matshidiso Moeti, selon qui "cette vague risque d'être la pire".

Confinements partiels à Sydney

En Australie, pays qui a jusqu'à maintenant plutôt bien contenu la propagation du Covid-19, les autorités ont ordonné vendredi le confinement de quatre quartiers du centre de Sydney à compter de vendredi minuit pour tenter de juguler la propagation du variant Delta, d'abord identifié en Inde.

Un total de 65 personnes ont été testées positives cette semaine, qui étaient toutes en lien avec un chauffeur qui conduisait des équipages de compagnies aériennes de l'aéroport de Sydney jusqu'aux hôtels de quarantaine.

La Première ministre de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud où se situe Sydney, Gladys Berejiklian, a ordonné à toute personne vivant ou travaillant dans les quartiers où des cas ont été enregistrés, au cours des deux dernières semaines, de rester à la maison.

Inquiétudes en Israël