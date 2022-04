Comment vivre vieux et mieux à Monaco

De 2025 à 2050, la population senior va exploser. À Monaco comme ailleurs, le babyboom de l’après-guerre va laisser place au papyboom et la pyramide des âges va s’inverser. Certains observateurs parlent même de "gérontocroissance".

"Quand on considère que 75 ans est l’âge moyen de bascule dans la dépendance, on comprend que l’enjeu de la prise en charge des personnes âgées est essentiel, explique Philippe Migliasso, administrateur du Centre de Coordination Gérontologique de Monaco. Il l’est également face au fléau que représentent les maladies neurodégénératives dont on attend un doublement dans les années qui viennent, notamment la maladie d’Alzheimer qui est la plus représentative. Face à cela, plus on aura anticipé, plus on aura agi sur tous les facteurs intrinsèques, moins on aura le risque de bascule."

C’est là le rôle du CCGM créé en 2006 que ce cadre de santé coordonne au côté d’une équipe pluridisciplinaire composée notamment d’un médecin gériatre, le Dr Pascale Porasso, d’infirmières et d’assistantes sociales.

Un guichet unique voulu par le gouvernement princier en cœur de ville et facile d’accès. Il est l’interlocuteur privilégie de toute personne âgée vivant à son domicile de plus de 60 ans en perte d’autonomie physique ou cognitive, ainsi que des aidants.

Il tend à leur faciliter l’accès à l’information et aux aides disponibles en principauté. Il définit également un plan d’aide individualisé correspondant aux besoins identifiés de chaque personne. Il met enfin en œuvre une politique de maintien à domicile, en fédérant l’ensemble des acteurs publics et privés pouvant intervenir auprès de la personne âgée.

"En 50 ans, l’espérance de vie a augmenté de 15 ans grâce aux progrès sanitaires. Le défi de notre société, et notre mission au CCGM, c’est de permettre l'augmentation de l’espérance de vie en bonne santé et à son domicile. Nous sommes dans un processus d’accompagnement pour aller vers un bien vieillir."

"Nous sommes aussi aux côtés des aidants familiaux"