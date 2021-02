Comment le personnel du CHPG encaisse-t-il moralement le flux constant d’hospitalisation et la hausse des décès?

Bonjour,

C’est difficile (1). Notamment parce que la proportion de patients critiques pris en charge au long cours au CHPG est importante, ce qui est logique puisque les cas les plus graves que nous déplorons sont souvent des patients auparavant soignés pour leur comorbidité.

Les soignants se retrouvent à prendre en charge en urgence des patients qu’ils connaissent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, dans le cadre de la prise en charge de leur maladie chronique. Les perdre soudainement, ou les voir en souffrance est éprouvant, et démoralisant.

Un dispositif de soutien psychologique collectif et individuel a été mis en place au sein de l’établissement, qui ne relâche pas ses efforts pour envoyer des agents en renfort et en remplacement, afin de ne pas cumuler les fatigues psychique et physique.

Parallèlement, cette situation dramatique soude les équipes et révèle les vocations avec des agents qui ont vu leur métier renouvelé, leurs compétences reconnues, et leur motivation redoublée.

Cordialement

(1) Réponse apportée par le comité pluridisciplinaire "Covid" du CHPG.