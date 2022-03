Comment la coopération entre médecines de ville et hospitalière a permis de ne pas engorger les services du CHPG à Monaco

Paroles de médecins en première ligne

Dr Thomas Althaus, médecin-inspecteur à la Dasa

"Quand je suis arrivé à Monaco, j’ai été surpris de ce système extraordinaire de suivi à domicile – avec des médecins, des infirmiers, des binômes de la Croix-Rouge monégasque – que je n’avais vu nulle part ailleurs. C’est extraordinaire d’avoir pu prouver l’effet, l’impact sur l’hôpital. a valorise l’effort des équipes sur le terrain."

Pr Isabelle Rouquette-Vincenti, cheffe du service réanimation au CHPG

"On a connu des moments très durs. En plus du Covid, on avait aussi des occlusions, des accidents vasculaires cérébraux. Mais grâce à ce dispositif, on a eu moins de patients graves et on a pu travailler dans la sérénité. On n’a pas refusé de patients qui méritaient la réanimation. On n’a pas eu ce dilemme."

Dr Christophe Perrin, chef du service pneumologie au CHPG

"Quand on fait zoom arrière, qu’on voit ce qu’il s’est passé pendant deux ans, on a appris énormément de choses. Au départ, on est parti dans une panique totale. Tout s’est rapidement structuré, grâce à la bonne coordination de tous. A Monaco, on a la chance que ça se fasse rapidement (...) Cette coordination ville-hôpital a permis de considérablement protéger l’hôpital. La vaccination nous a aussi beaucoup aidés. C’est la solution pour nous protéger d’un avenir qui, on l’espère, ne sera pas aussi sévère."

Gildas Rousseau, chef adjoint du service réa au CHPG et coordinateur

"Il est nécessaire de faire des communications plus larges pour expliquer des choses simples et basiques: quand on a une maladie infectieuse, qu’on fait de la fièvre, il faut beaucoup s’hydrater – jusqu’à deux à trois litres par jour –, bien manger et bouger. Avec la Direction de l’action sanitaire, le CHPG et la Croix-Rouge monégasque, on a sorti une petite fiche avec des règles de bases: sur le décubitus ventral [action d’allonger une personne sur le ventre, N.D.L.R.] qui permet une meilleure oxygénation, ou comment mesurer ses constantes."