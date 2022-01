Comment infertilité et dysfonctions sexuelles empoisonnent la vie de certains couples

Fertilité et sexualité. Deux mots indissociables selon le Dr Carol Burté, sexologue et andrologue à Cannes et à Monaco. "Il est difficile de parler de l’une en omettant l’autre. De nombreuses personnes prises en charge pour infertilité présentent des troubles ou dysfonctions sexuels. Ils sont le plus souvent une conséquence des traitements mis en œuvre pour la traiter. Mais ils peuvent aussi être à l’origine même de l’infertilité", résume la spécialiste.

On dispose sur ce sujet de chiffres précis issus de plusieurs études: 3% des cas d’infertilité trouveraient ainsi leur origine dans des troubles sexuels. Et "ce chiffre est probablement sous-estimé tant la question de la sexualité est peu abordée auprès des couples infertiles", regrette le Dr Burté, avant d’évoquer les troubles en cause. "Certains couples ont très peu de rapports sexuels -voire pas du tout: 1% de la population générale se déclare ainsi asexuelle. Or, il a été démontré que l’abstinence, quand elle est prolongée, diminue la qualité du sperme".

Problèmes d’éjaculation chez l’homme…

L’absence d’éjaculation intravaginale est une autre cause connue d’infertilité masculine: "Elle peut être liée à des problématiques diverses: éjaculation prématurée anté-portas (avant la pénétration, Ndlr), dysfonction érectile sévère (incapacité à atteindre ou maintenir une érection satisfaisante, Ndlr), éjaculation rétrograde (au lieu d’aller à l’extérieur, elle remonte vers la vessie, Ndlr) ou encore anéjaculation; cette incapacité à éjaculer est généralement provoquée par l’incapacité à atteindre l’orgasme", détaille le Dr Burté.

Vaginisme chez la femme

Côté féminin, le trouble sexuel le plus fréquemment en cause dans les difficultés à procréer est le vaginisme. "Cet état de contraction réflexe des muscles péri vaginaux rend la pénétration très difficile, voire impossible pour certaines femmes. On estime que 5% des Occidentales en souffrent. Et jusqu’à 1 femme sur 2 dans certains pays. C’est souvent le désir insatisfait d’enfant qui motive les femmes concernées à consulter un spécialiste en médecine sexuelle, capable de leur proposer une prise en charge adaptée."

L’infertilité source de stress

Si les troubles sexuels restent peu fréquemment en cause dans les difficultés à mener à terme un projet parental, ils s’invitent chez beaucoup de couples engagés dans le parcours de PMA (procréation médicalement assistée). Le Dr Burté livre quelques explications à cette malheureuse intrusion, "La sexualité humaine est essentiellement tournée vers le plaisir; la reproduction, elle, est censée aller de soi. Aussi, l’annonce d’une infertilité est souvent source de stress et de remise en question de la vie intime et sexuelle."

Très mal vécue par certains hommes "sur le plan de la virilité", "l’annonce d’une infertilité peut être assimilée à tort à de « l’impuissance"». Plus d’un homme sur cinq infertiles développerait secondairement au diagnostic une dysfonction érectile. Les "dégâts" ne seraient pas moindres chez les femmes quelle que soit la cause des difficultés à concevoir: Ainsi, "l’annonce d’une infertilité tubaire (trompes bouchées, Ndlr) provoque une remise en question de la féminité, quand un diagnostic d’insuffisance ovarienne précoce (ménopause survenant avant 40 ans, Ndlr) va plutôt renvoyer la femme à un sentiment de vieillissement prématuré."

Mais, souvent les couples gardent le silence sur leur état psychique, entièrement mobilisés par leur désir d’enfant, faute aussi d’écoute de la part des professionnels. Résultat pour ces couples infertiles: "la sexualité est souvent mise de côté ne faisant qu’aggraver le phénomène."