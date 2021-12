Comment inciter les généralistes à s'installer dans les déserts médicaux?

Romain Flamant a d’abord suivi six premières années d’études à la faculté de médecine de Reims. Puis, avec son épouse Cassandre Adda-Mignon, elle aussi médecin et installée depuis peu dans un centre de santé de Brignoles, ils ont choisi le centre hospitalier universitaire (CHU) de Marseille pour effectuer leurs années de spécialisation (la médecine générale est une spécialité de la médecine).

Partager tout court. "Ce qui est très intéressant, reprend Romain Flamant, dans une région comme celle de Brignoles où il y a peu de professionnels de santé, c’est que rapidement on se connait, on rencontre les différents professionnels de santé, nos collègues médecins généralistes, spécialistes, les paramédicaux. Ça permet d’être assez serein pour commencer sa vie active tout seul. Ça aide dans l’installation."

Dans un tel contexte, on comprend mieux que les zones rurales peinent à recruter les professionnels de santé. "S’installer en libéral, c’est compliqué", confirme David Darmon. Alors le directeur du département d’enseignement et de recherche en médecine générale à la faculté de médecine de l’Université Nice - Côte d’Azur plaide pour "un accompagnement à l’installation des médecins d’un point de vue administratif".

Il a donc bien conscience d’être particulièrement attendu. "La difficulté, c’est qu’on sait qu’on ne pourra pas combler le manque. On vient jouer un vrai rôle, mais on sait qu’on sera limité. Et il va falloir se limiter parce que de toute façon, on pourrait faire 24h/24, 7 jours sur 7 sans parvenir à répondre à l’ensemble de la demande. On voit des burn-out, des suicides…"

Il le sait: son travail s’annonce difficile. "Sur les cinq ou dix prochaines années, compte-t-il, ça va être une catastrophe et plus de la moitié de la population médicale de Brignoles va partir à la retraite." Il rappelle d’ailleurs que l’an passé, "trois médecins sont partis pour une seule remplaçante". Sans parler des deux qui ont quitté des villages alentour…

Romain Flamant a 31 ans. Docteur depuis deux ans, il est généraliste, diplômé de la faculté de médecine de Marseille. Et, en janvier prochain, le jeune homme originaire de Champagne - Ardennes ouvrira son cabinet en centre-ville de Brignoles. Il rejoindra ainsi les moins de dix généralistes de la cité des comtes de Provence, cœur d’un désert médical qui s’étend sur l’ensemble du haut et du centre Var.

Romain Flamant et son épouse Cassandre Adda-Mignon, tous deux médecins, ont fait le choix de s’installer en zone rurale. Pour y jouer un rôle dans la vie médicale et aussi pour y faire grandir leur famille.

"On a 180 maîtres de stage répartis sur tout le territoire (du CHU de Nice, Ndlr), on en a qui sont Valdeblore, Saint-Étienne-de-Tinée. Parfois, on panache: on en a certains en ville et, un autre un jour, à la campagne", explique le Dr Darmon.

Toutes les écoles de médecine n’utilisent cependant pas ce type de dispositif. Pourtant David Darmon, de l'Université de Nice-Côte d’Azur, estime que "les facultés de médecine ont bien une responsabilité sociale. Elles doivent former les professionnels en rapport avec les besoins du territoire". Et donc intégrer la problématique des déserts médicaux dans le parcours des étudiants.

"Au sein de cet internat, on a découvert des stages hospitaliers et des stages de médecine générale en ville, à travers toute la région." Gériatrie à Gap, médecine interne au CHU Conception à Marseille, remplacement de médecins généralistes à Garéoult ou encore PMI de Brignoles et urgences de l’hôpital Jean-Marcel. "Comme à chaque fois, c’est six mois de stage, on est resté ici trois semestres en tant qu’interne", souligne le Champenois.

Un poste de conseiller pour suivre et accompagner les installations des étudiants devrait prochainement être créé. Et le médecin d’ajouter: "On est aussi en lien avec l’assurance maladie sur ces thèmes.".

L’Agence régionale de santé n’est pas en reste, affirme le Dr Darmon. "On travaille très bien avec eux. Au travers du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, différents projets ont pu être financés comme le renforcement de l’aide à l’installation à travers la gestion d’entreprise médicale ou encore les aspects médicaux légaux assurantiels."

"Nous avons aussi une conseillère qui rencontre les professionnels au moins une fois par an, explique le Dr Darmon. Cette même personne reçoit également les demandes des communes et des médecins qui partent à la retraite."

Le premier magistrat pense ainsi convaincre de jeunes médecins de s’installer dans sa commune ou alentour. "Depuis 2018, je reçois deux fois par an les internes en stage à l’hôpital de Brignoles pour leur vendre notre territoire. Ça a bien pris." Au point que Didier Brémond assure qu’"il y a un élan vers l’hôpital de Brignoles: beaucoup de jeunes de l’école de médecine de Marseille, parmi les premiers au classement, choisissent Brignoles pour y effectuer une partie de leur internat."

Le maire affirme même que ces dernières années, parmi les quelque 75 internes qui ont fréquenté la Provence verte, cinq ont choisi de poser leur mallette de médecin à Brignoles ou alentour.

Une aventure humaine

À l’instar de Romain Flamant et sa famille. Reste à savoir ce qui les a poussés vers la ruralité. Le généraliste originaire de la Marne explique que changer de région, c’était "une aventure". Une aventure toutefois rendue plus commode par le fait de "rester deux ou trois semestres sur le même endroit".

Pour se faire un réseau et s’adapter au lieu, dit-il. Mais aussi parce que "d’un point de vue personnel, quand on approche de la trentaine, qu’on a des enfants en chemin, c’est quand même plus confortable de rester au même endroit pendant minimum un an et demi, deux ans, plutôt que de déménager tous les six mois".

Le couple de médecins reconnaît n’avoir pas forcément pris cette décision facilement.

On s’est posé beaucoup de questions.

Le Dr Flamant énumère ses doutes d’alors: "Est-ce que ça va être possible d’un point de vue professionnel? D’un point de vue personnel? Et surtout: est-ce que le côté professionnel ne va pas trop déborder sur notre vie familiale?" Ça c’était primordial. Et puis: "Est-ce qu'on va pouvoir donner à nos enfants ce qu’on veut pour leur futur: des écoles satisfaisantes, des associations sportives, de musique…" Il a parfois fallu faire des concessions. Le couple a par exemple dû renoncer à une école bilingue: "Il n’y en a pas ici", regrette le médecin.

Généraliste en milieu rural: un rôle à valoriser

Ce qui a finalement fait pencher la balance en faveur du centre Var, c’est d’abord la conscience professionnelle, "l’envie d’aller dans des endroits un peu difficiles où il faut aider". Romain Flamant estime en effet qu’ici, il peut avoir un rôle important à jouer.

"C’est agréable pour notre métier et, admet-il, peut-être un peu aussi pour l'égo, de se dire qu’on va faire partie d’une vie médicale."

Il faut dire que le Champenois a la médecine de famille chevillée au corps."Je suis moi-même de la ruralité et depuis mon plus jeune âge, je voulais être médecin de famille."

Parce qu’être généraliste à la campagne, ce n’est pas tout à fait la même chose qu’en ville. "Pour moi, note David Darmon, de la faculté de Nice, la médecine en milieu rural doit être une médecine généraliste de pointe. Avec comme question centrale: comment utiliser un professionnel au mieux de ses capacités?" Il s’agit donc de "revaloriser la mission du médecin généraliste".

Romain Flamant ne dira sûrement pas le contraire. Il estime en effet que "le médecin généraliste est aujourd'hui le spécialiste qui oriente, il est le centre de la décision et du parcours médical du patient". Ceci dans un contexte où les spécialistes font aussi cruellement défaut. "Si on veut répondre à des demandes particulières sans envoyer à des spécialistes, qui sont de toute façon surbookés, qui ont des délais d'attente qui vont entre le mois et l’année, on est obligé d'être de plus en plus compétent."