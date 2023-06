Comment donner son sang à Monaco?

Où donner son sang?

L’unique endroit pour donner son sang à Monaco se situe au CHPG, au sein du Centre de transfusion sanguine. La structure est ouverte le mardi et jeudi de 8h à 14h et le mercredi de 10h à 15h. Deux solutions pour prendre rendez-vous: par téléphone (97.98.98.20.) ou sur https://www.monacosante.mc/

La Bloodmobile peut vous amener sur site et vous ramener à votre domicile ou sur votre lieu de travail.

Quelles conditions?

"Il faut avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kg et être en bonne santé", résume le Dr Mélanie Rinaudo, chef de service du Centre de transfusion sanguine.

Le processus?

"Si le prélèvement dure 7 à 10 minutes en moyenne, il faut compter 45 minutes." Ce laps de temps comprend le remplissage d’un questionnaire médical, d’un entretien confidentiel avec le médecin pour détecter d’éventuelles contre-indications, une collation avant et après le don. Contrairement à une idée reçue, il ne faut pas être à jeun. "Il vaut mieux s’hydrater car le volume prélevé est important", prévient-elle.

Si besoin, un temps de repos est proposé à l’issue du don.

Combien de sang est prélevé?

Entre 400 et 480 ml de sang. À titre de comparaison, une prise de sang classique pour des analyses correspond à 6 ou 7 tubes de... 5 ml.

Les contre-indications

"Il existe des contre-indications liées à certains médicaments ou aux voyages, notamment une de 4 mois si vous revenez d’un pays étranger où il y a un risque de paludisme." Les femmes enceintes ou ayant accouché il y a moins de six mois, les personnes victimes d’AVC, de cancers, ayant subi une greffe ou une transfusion ne peuvent pas donner leur sang.

Combien de fois par an peut-on se faire piquer?

Six fois par an pour les hommes, à raison d’une fois tous les deux mois, et quatre fois par an pour les femmes. "En raison des périodes menstruelles, leur réserve en fer est plus basse que les hommes."