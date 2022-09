Comment assurer l’hébergement de nos aînés atteints de pathologies lourdes? Les propositions du Professeur Olivier Guérin

Les professeurs de gériatrie, Olivier Guérin, attaché à l’hôpital de Cimiez, et Claude Jeandel, du CHU de Montpellier, ont été missionnés par Olivier Véran, alors ministre de la Santé, et Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l’Autonomie, pour réfléchir sur la question de l’hébergement de nos aînés, des patients atteints de pathologies lourdes, des plus vulnérables. Ils ont rendu leur rapport en juillet 2021: 25 mesures pour "assurer la pérennité du modèle d’hébergement collectif, afin que celui-ci reste un lieu de vie". Les explications d’Olivier Guérin.

Pourquoi Khadija L. ne trouve-t-elle pas de solution d’hébergement?

Cette patiente relève typiquement d’un profil Unité de soins longue durée (USLD). Son cas est ingérable pour la famille qui n’a pas à culpabiliser. C’est lourd, trop lourd pour eux et même pour un Ehpad.

Quelle est la différence entre Ehpad et USLD?

En Epahd, il y a un gériatre qui fait de la coordination mais ne peut pas prescrire de médicaments. Le médecin du résidant, c’est son médecin traitant qui vient sur place. L’USLD est davantage médicalisé. Il y a plus de soignants, un médecin en permanence – le plus souvent un gériatre – qui fonctionne sur le modèle du praticien hospitalier et qui peut faire des prescriptions.

Il y a très peu de lits en USLD?

Au niveau national, on a un peu moins de 40.000 lits. Ce qui est bien trop peu. Dans les Alpes-Maritimes, on a quelques centaines de places: une soixantaine à l’hôpital de Cimiez, une quarantaine à la clinique des Sources, mais aussi dans d’autres établissements parfois privés. On est bien en deçà des besoins. Surtout quand on sait qu’en France, en dehors des cas extrêmement lourds comme celui de Khadija L., 330 00 des 500.000 résidents d’Ehpad ont des profils USLD: ils nécessitent davantage de soins que ce qu’un Ehpad peut donner.

Pourquoi si peu de places?

Il y a 40 ans, on avait encore 120.000 lits d’USLD en France. Sur les vingt dernières années, on a fermé une grande partie de l’offre. On n’a pas voulu financer le vieillissement dépendant en France. On a fait le postulat que la perte d’autonomie était à la charge du citoyen. Depuis 2020 cependant, la dépendance est reconnue par l’État, comme le chômage, la retraite, la maladie et la famille. C’est le ‘‘5e risque’’. C’est une avancée mais les financements ne sont pas à la hauteur des besoins.

Que faire?

Est-ce qu’on construit 330.000 lits d’USLD en France? Ce n’est pas possible. La solution, c’est de remédicaliser l’Ehpad. Il faut augmenter le ratio de soignants, mettre à demeure, dans chaque établissement, un médecin prescripteur qui puisse s’occuper des gens, les connaître, les soigner en profondeur, en priorité bien sûr dans les zones où il n’y a plus de médecin traitant.

En attendant, beaucoup sont sans solution...

On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus laisser les gens souffrir, on ne peut plus laisser les familles démunies. On sent une vraie volonté d’appliquer les recommandations de notre rapport. Comme la première d’entre elles: ouvrir des unités de soins prolongés complexes pour des profils qui ne rentrent pas dans les USLD, c’est-à-dire pour ceux qui n’ont pas les moyens financiers de payer la partie qui reste à charge du patient. Cela concernerait des patients en coma prolongé, des patients psychiatriques lourds qui ont également d’autres maladies, les SDF qu’on ne peut pas remettre à la rue, nos aînés isolés, les précaires et les vulnérables lorsqu’ils nécessitent des soins sous surveillance.