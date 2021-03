Colère chez les infirmiers anesthésistes

Or le 18 mars dernier, l’Assemblée Nationale, les a évincés du statut d’AMPA (Auxiliaires Médicaux en Pratique Avancée). Une surprise totale pour les principaux intéressés puisque le Sénat leur avait auparavant accordé ce statut lors du vote de la proposition de loi dite Rist "visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification" le 17 février.

Armelle Rolando, infirmière-anesthésiste au CHU de Nice, explique: "ce statut d’AMPA est une manière de reconnaître officiellement l’autonomie que nous avons en salle d’opération. Par exemple, lors d’une intervention chirurgicale, le médecin-anesthésiste est présent au début de l’opération et ensuite, il peut être amené à aller voir d’autres patients. Ce sont donc les IADE qui restent au bloc jusqu’à la fin de l’intervention. Nous pouvons délivrer certains traitements sans avoir besoin de l’aval d’un médecin. Preuve en est que nous sommes véritablement autonomes."

Et pour en arriver là, un IADE a suivi une formation de 2 ans en plus des études d’infirmier, lui conférant un master 2.

Pétition en ligne

Le Collectif IADE (qui rassemble donc des infirmiers-anesthésistes à travers la France) rappelle par ailleurs dans un communiqué que "[leur] exercice en pratique avancée est déjà reconnu depuis longtemps au niveau international" et que "la Société Française d’Anesthésie Réanimation (SFAR) et le Collège Infirmier Français ont également manifesté leur soutien aux infirmiers anesthésistes de France dans deux communiqués parus le 15 Mars 2021."

Le Collectif IADE poursuit: "cette obstination à ne pas vouloir nous reconnaître nous surprend d’autant plus, qu’au même moment de nombreux centres hospitaliers sollicitent une nouvelle fois les infirmiers anesthésistes pour aller en renfort dans les réanimations ou créer des réanimations éphémères dans les salles de surveillance post-interventionnelles. La collaboration Médecin Anesthésiste-Réanimateur et IADE reste indissociable et ce fonctionnement en binôme est la clé de voûte de la sécurité anesthésique « à la française" et doit le rester. »

Le texte de loi devrait revenir sur le bureau du Sénat ces jours-ci. Reste à savoir quelle position adoptera le législateur. Une chose est sûre les professionnels de santé concernés vont scruter les débats, forts du soutien de la population. Une pétition, lancée sur le site de Change.org ("Reconnaissance des Infirmiers-Anesthésistes en Auxiliaires…") a déjà recueilli près de 30000 signatures.