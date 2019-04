Clientèle internationale, conditions VIP... Qu'en est-il de l'unité check-up du CHPG 3 ans après son ouverture?

À son ouverture en 2016, c’était un pari. Le lancement d’une nouvelle activité pour le CHPG. Trois ans plus tard, l’unité de bilan de l’hôpital, baptisée "Check-up unit", a atteint sa vitesse de croisière.

"Ces trois premières années nous ont permis d’améliorer les planifications et les processe", décrit le docteur Gilles Chironi, le cardiologue à la tête de ce service depuis son ouverture, qui comptabilise environ 200 bilans par an. "Et fin 2019, nous devrions largement dépasser ce nombre, car nous avons de plus en plus de demandes, notamment via le bouche-à-oreille" confirme-t-il.

Concrètement, le service entièrement médicalisé reçoit les patients dans des conditions VIP pour un bilan de santé complet en une journée. "Au début nous étions partis sur des bilans thématiques: cardiovasculaires, digestif, gynécologique. Très rapidement nous nous sommes rendu compte que ce n’était pas ce que recherchaient les gens et ce n’était pas fondé médicalement. Un bilan concernant un secteur du corps méconnaît l’état de santé général de quelqu’un. Alors, nous faisons de plus en plus de bilans sur-mesure, après une consultation préalable".

Avant la journée d’hospitalisation, une consultation avec le docteur Chironi permet de sonder le patient: ses symptômes, ses antériorités, ses traitements, son hérédité.

Entre 50 et 60 ans