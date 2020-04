Cinq nouveaux cas positifs au Covid-19 ce jeudi à Monaco

Le nombre de contaminations officielles au Covid-19 a atteint la barre des 60, ce jeudi à Monaco.

Les autorités sanitaires de la Principauté ont en effet été informées que cinq nouveaux prélèvements s'étaient révélés positifs au Covid-19

Deux personnes en réanimation

au CHPG

Sur les 60 personnes diagnostiquées porteuses du coronavirus, onze sont actuellement hospitalisées au Centre hospitalier Princesse-Grace (CHPG), dont deux d’entre-elles sont en réanimation.

Un premier décès a été enregistré samedi dernier au CHPG. Il s'agissait d'un octogénaire italien résidant dans une commune limitrophe de la Principauté.

A ce jour, deux patients pris en charge à Monaco sont considérés comme guéris.

des tests réservés aux personnes présentant de forts symptômes

Seuls les patients fortement symptomatiques au Covid-19 sont hospitalisés. Et testés.

En dehors de l'hôpital, 105 patients sont ainsi suivis par la médecine de ville actuellement. La majorité d'entre eux, qui entrent dans le décompte des 60 cas positifs (lire ci-dessus), ont été testées ; d'autres non.

Les personnes présentant peu de symptômes, et donc pas forcément testées, sont invitées à se confiner à domicile tout en étant suivies médicalement.

"Cette organisation a pour but de ne pas surcharger les structures hospitalières et d’assurer une

prise en charge de ces patients en ville, de manière fluide et confortable pour eux", rappelle le gouvernement princier.