Chirurgie robotique chez l’enfant, une technique d’avenir

Elle est encore confidentielle dans le champ de la pédiatrie. La chirurgie robotique a pourtant largement fourni la preuve de ses bénéfices, en particulier lorsque les techniques vidéo-assistées habituelles, et notamment la cœlioscopie, n’offrent pas la même performance ou la même sécurité. Aussi est-elle aujourd’hui très utilisée chez l’adulte, en urologie en particulier (cancers de la prostate), en chirurgie digestive, gynécologie oncologique ou encore en ORL.

Chirurgien pédiatre formé à la robotique à l’hôpital Necker à Paris et au CHU de Dijon et installé dans la région depuis quelques mois, le Dr David Louis exerce à la fois au sein des hôpitaux pédiatriques CHU-Lenval et à la clinique Saint George.

Un élargissement des indications

C’est dans cet établissement niçois, équipé du robot Da Vinci Xi intuitive, qu’au côté de Jérôme Lauron, également chirurgien pédiatre, il s’assistait de ce robot pour opérer le 18 août dernier, Yousuf, un jeune grassois de 9 ans atteint de lithiase biliaire. Si l’intervention, consistant en l’ablation de la vésicule, peut parfaitement être réalisée dans les conditions classiques (lire plus loin), il s’agissait avant tout pour le Dr Louis de sensibiliser et surtout entraîner les équipes à la robotique.



Il est en effet convaincu de l’intérêt de développer cette approche mini-invasive chez l’enfant et il en énumère les avantages: "Le robot permet de limiter les tremblements du chirurgien; la qualité de la vision endoscopique tridimensionnelle et son grossissement, ainsi que l’amplitude des mouvements accordée par les instruments de chirurgie robotique, permettent par ailleurs une dissection minutieuse dans des espaces par définition très petits chez l’enfant. Les suites opératoires sont enfin moins douloureuses et la récupération physique très rapide, sachant que les tissus sont moins agressés".

Selon le Dr Louis, les indications de la chirurgie robotique, encore très restreintes chez l’enfant, pourraient être considérablement élargies. Et il cite quelques pathologies: "Le robot a toute son utilité pour traiter un reflux gastro œsophagien, réaliser une ablation de la rate ou encore une cure d’un reflux vésico-urétéral (pathologie au cours de laquelle l’urine remonte dans les reins, pouvant entraîner leur destruction, Ndlr)."

Menace de pancréatite pour Yousuf

C’est d’une pathologie moins sévère – mais à risque de complication – dont souffrait Yousuf, 9 ans, premier enfant traité par chirurgie robotique en région Paca Est (la technique a déjà cours à Marseille). "Il souffrait de lithiase biliaire, une pathologie le plus souvent asymptomatique, et que l’on se contente de surveiller lorsqu’elle est découverte. Plus rarement, elle provoque des crises de coliques hépatiques; les enfants sont alors victimes, à chaque repas, de très fortes douleurs abdominales, associées à des vomissements. C’était le cas de Yousuf, dont la vésicule biliaire était remplie de nombreux calculs. Il existe alors un risque de pancréatite, une complication très grave, que l’on prévient en réalisant une ablation chirurgicale de la vésicule biliaire (cholécystectomie). Ce type de situation est heureusement rare. Seuls une vingtaine d’enfants sont opérés pour ce motif chaque année à Nice."



Informés des enjeux, les parents du jeune Yousuf ont donné avec enthousiasme leur feu vert pour une intervention assistée par robot. Yousuf se porte aujourd’hui très bien. Son cas fera-t-il école? Rien ne permet de l’affirmer à ce stade. Beaucoup plus coûteuse, la chirurgie robotique ne bénéficie pas de cotation spécifique, d’où des établissements peu enclins à laisser leurs praticiens y recourir. Mais le Dr Louis est optimiste pour l’avenir: il est convaincu que l’avantage de cette technique saura convaincre à terme les financeurs de se pencher sur la question de sa valorisation.