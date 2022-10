Chasseur de l'ADN préhistorique, qui est le Suédois Svante Pääbo, prix Nobel de médecine?

Ses travaux ont récemment montré que les malades du Covid-19 portant un segment d'ADN de Néandertal - notamment en Europe, et plus notablement en Asie du Sud - hérité d'un croisement avec le génome humain il y a quelque 60.000 ans, ont plus de risques d'avoir des complications sévères de la maladie.

Grâce à la paléogénomique, "nous avons maintenant une certaine capacité à remonter dans le temps et à suivre réellement l'histoire génétique et les changements génétiques", a commenté le chercheur lors d'une conférence de presse à Leipzig (est de l'Allemagne).

Grâce au séquençage d'un os retrouvé en Sibérie en 2008, le Suédois de 67 ans a également permis de révéler l'existence d'un autre homininé distinct et inconnu jusqu'alors, l'homme de Denisova, qui vivait dans l'actuelle Russie et en Asie.

"Les différences génétiques entre Homo Sapiens et nos plus proches parents aujourd'hui éteints étaient inconnues jusqu'à ce qu'elles soient identifiées grâce aux travaux de Pääbo", a salué le comité Nobel dans sa décision.

Les changements génétiques peuvent aider à comprendre cette évolution et répondre à "la plus grande question" de l'histoire de l'humanité, selon le chercheur : "Pourquoi l'homme est devenu l'homme moderne -et non pas un autre type d'homme- générant des millions et des milliards d'individus et de grandes sociétés ?"

L'Institut Max-Planck s'est réjoui de son prix, saluant un travail "qui a révolutionné notre compréhension de l'évolution historique de l'humain moderne".

Nobel et fils de Nobel

Natif de Stockholm, Svante Pääbo remporte seul ce Nobel scientifique, doté d'une récompense de 10 millions de couronnes (environ 920.000 euros). Un exploit de plus en plus rare, le dernier Nobel de médecine pour un lauréat seul remontant par exemple à 2016.