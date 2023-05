Chantier du nouveau CHPG à Monaco: "On dépassera largement les 1,5 milliard d'euros"

Parmi les dossiers phares du Département des Affaires sociales et de la Santé, que vous dirigez, il y a le chantier du nouvel hôpital dont la facture n’a cessé de grimper au fil des années…

L’énorme chantier de l’hôpital représente un investissement colossal. On dépassera largement les 1,5 milliard d’euros [en 2011, le coût de ce projet était évalué à 550 millions d’euros, N.D.L.R.], en sachant que c’est un chantier qui s’étale sur 20 ans.En deux décennies, la médecine évolue, tout comme les techniques et les besoins. Ce que l’on a pu projeter en 2012 ne sera plus bon en 2032.

Il y a tout un travail qui se fait au fil de l’eau pour essayer de faire évoluer le projet, en tout cas de construire un hôpital suffisamment modulaire et modulable pour l’adapter sans avoir à réaliser des travaux extrêmement lourds et impactant.

