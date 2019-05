Champagne chez Mercedes

L’an passé, Daniel Ricciardo avait fêté sa victoire sur le tourniquet monégasque tout en acrobatie. Un saut de l’ange majestueux dans la piscine de la barge Red Bull. Devant une nuée de photographes et l’intégralité du staff de l’écurie au taureau ailé. Hier, nouveau champion, autre style. Lewis Hamilton, sacré au terme de 78 tours, a, lui, piqué une tête dans le Stade nautique Rainier-III, dans la foulée du traditionnel podium. Casquette, floquée au nom du regretté Niki Lauda, vissée sur la tête. Moins de peuple, ceci dit, pour zieuter son plongeon arrière. Un brin moins esthétique, soyons honnêtes, que celui du dernier vainqueur du Grand Prix de Monaco.

Qu’importe, une fois des habits secs enfilés, le champion triplement auréolé en Principauté a grimpé sur le toit d’une voiture noire. Sans manquer de saluer le public juché sur les balcons. Cruelle image que ce salut devant une banderole « Daghe Charles ». En bon chauvin, on aurait préféré que les rôles s’inversent. Que Lewis, en bon gentleman, laisse la place à Charles sur la plus haute marche du podium. Pas trop le genre du bonhomme.

Toujours est-il que le pilote de Mercedes a filé tout droit en conférence de presse. Passage obligé pour distiller son sentiment aux médias avides d’un bon mot. Et puis, à 18 h 20 précises, Lewis Hamilton a déboulé aux côtés de Valtteri Bottas dans les stands, lesquels se vidaient gentiment. Petit cliché de famille devant le casque du « patron » et les trois trophées raflés par la firme allemande. Et puis, champagne shower, pour fêter une victoire et une troisième place. Plutôt sur la retenue sur le podium, le duo est parti en roue libre sur une pit lane où, d’ordinaire, les visages sont concentrés. Aspergeant bien volontiers les photographes avant de multiplier les franches accolades.

Le bonheur après quatre jours éreintants. Prost !