Cette jeune Varoise souffre d'une forme longue de la Covid-19 depuis presque deux ans. Son témoignage est poignant

Alexandra se souviendra longtemps du matin du 5 mars 2021. "Au réveil, impossible de me lever. J’avais tout le côté droit de mon corps paralysé. Un peu comme lorsqu’on s’endort sur un membre et qu’il est tout engourdi. À la différence près: les sensations ne revenaient pas. J’ai alors paniqué. J’étais en pleurs", raconte la jeune femme, dans son appartement du Mourillon à Toulon.

Neuf mois plus tard - comme une renaissance - Alexandra commence à peine à retrouver une vie normale. "Depuis deux semaines, je peux enfin recommencer à sortir marcher sans que ça m’épuise".

Le résultat sans doute d’un mois d’injections de magnésium en intraveineuse! Et en janvier prochain, si sa santé continue de s’améliorer, elle devrait être capable de reprendre son travail en mi-temps thérapeutique.

Une lente rééducation

Mais pour l’heure, son quotidien est encore fait de séances de rééducation physique et respiratoire chez le kinésithérapeute. "J’en suis à 200 séances. Si j’arrive à nouveau à marcher normalement, je n’ai pas encore retrouvé ma force physique. Au bout de 50 minutes de tapis de marche, de vélo et d’exercices avec des élastiques, je suis cramée". Un aveu pénible pour Alexandra qui, depuis son enfance, a toujours pratiqué énormément de sport. "Ces dernières années, j’ai fait des compétitions de boxe jusqu’à disputer la coupe de France de full-contact et je me livrais à trois séances de crossfit hebdomadaires", raconte la jeune femme de 25 ans.

Alors, profitant de son regain - tout relatif - d’énergie, Alexandra a décidé de témoigner. "Pour apporter de l’espoir à tous ceux qui sont dans ma situation. Les rassurer sur leur état de santé. Leur dire qu’ils ne sont pas seuls, qu’ils s’en sortiront. Et par là même, pour qu’on braque les projecteurs sur le Covid long, une maladie trop souvent ignorée".

Une action militante en quelque sorte. Même si elle n’aime pas trop l’expression. "Après avoir publié une première vidéo sur Tik-Tok dans laquelle on me voyait boiter, j’ai reçu des messages de remerciements ou d’encouragement. Depuis, je suis en lien sur Instagram avec plusieurs personnes souffrant comme moi d’un Covid long".

Un témoignage sans fard

Alors qu’elle se dit aujourd’hui "plus proche de la sortie", Alexandra, qui a déjà témoigné pour l’association #ApresJ20 va encore un peu plus loin. Et vient tout juste de publier sur YouTube cette fois une nouvelle vidéo de 4 minutes dans laquelle elle revient sur ces presque deux années d’une vie mise entre parenthèses.

Depuis sa contamination à la Covid-19 en février 2020 - "lorsque j’ai fini aux urgences de Nîmes après six jours de fièvre et que, faute de test, on a pensé que je souffrais d’une rhinopharyngite" - jusqu’à sa paralysie un an après, en passant par le diagnostic de Covid long et sa longue reconstruction.

Sur un morceau de rap (Je ne souris plus) qu’elle a elle-même écrit, on entend Alexandra pleurer. On la voit se faire violence lors des séances de rééducation. Sans fard, elle raconte ses coups de déprime lorsqu’elle a cru mourir. Sa solitude aussi lorsque, trop fatiguée, elle n’arrivait plus à se concentrer pour lire, suivre une émission à la télé, ou même interagir avec ses proches. Mais on retient surtout sa volonté de remonter la pente, de s’en sortir, de renouer à nouveau avec son avenir.