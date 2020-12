Ces restaurants bien connus de Monaco ont été sanctionnés car ils n’ont pas respecté les règles sanitaires

Cette décision fait l’objet d’un arrêté ministériel qui sera publié demain lundi au Journal de Monaco. Elle intervient "en raison de plusieurs manquements répétés et malgré des rappels à l’ordre précédents" a précisé le gouvernement princier dans un communiqué.

Une fermeture administrative, c’est bien sûr la sanction ultime. Les restaurateurs auraient-ils du mal à appliquer les règles ? "Beaucoup de personnes ont eu des contraventions, souligne Alberte Escande, présidente de l’Association des Industries Hôtelières Monégasques. Nous avons eu un cahier des charges sanitaires. Il faut le suivre. Le gouvernement monégasque a fait beaucoup pour conjuguer impératifs sanitaires et vie économique. Je suis en contact avec des restaurateurs français. Ce n’est pas du tout la même chose pour eux. Ils souffrent terriblement."

21 contraventions

Entourée d’un pays où tous les restaurants sont fermés, proche de l’Italie qui est de nouveau confinée jusqu’au 6 janvier, la Principauté fait figure d’exception. "À Monaco, on ne souffre pas", lance Alberte Escande.

Il suffit de constater combien il est indispensable de réserver une table, parfois plusieurs jours à l’avance, pour mesurer le succès des restaurants monégasques.

Et l’enthousiasme des clients, venus parfois de tout le département, a peut-être poussé les commerçants à enfreindre les règles.

Les agents de la Sûreté publique et de la direction de la Sécurité sanitaire et alimentaire ont visité en début de semaine une soixantaine d’établissements dans différents quartiers. "L’objectif était de s’assurer du bon respect des mesures sanitaires. Au total, 21 contraventions ont été dressées pour différents manquements. La majorité d’entre eux concernaient le non-port du masque par des membres du personnel des établissements et le non-respect de la distance de 1,5 mètre entre les tables".

Les règles en vigueur pour les restaurants sont maintenant connues de tous : ouverture possible entre 11 h et 15 h et entre 19 h et 21 h 30 ; réservations obligatoires ; distance d’un mètre et demi entre chaque table ; limitation des tablées à six convives ; obligation de porter le masque en permanence pour le personnel et pour le client lorsqu’il quitte la table.