Ce qu'il faut savoir sur le nouveau vaccin très prometteur contre la maladie de Lyme

C'est quoi la maladie de Lyme?

Elle a été identifiée pour la première fois dans les années 70 à Lyme, dans le Connecticut aux États-Unis. Elle se transmet par une piqure de tique infectée par une bactérie de la famille "Borrelia" (la maladie de Lyme est une Borreliose).

Elle affecte des animaux sauvages comme les sangliers, les cervidés, les petits rongeurs, les chiens, les chats et aussi chez l'être humain.

Selon CiTIQUE-TRACKER, qui suit l'évolution des signalements de piqûres de tiques en France, 45% des piqures ont eu lieu en forêt. Les tiques vivent dans des zones boisées et humides, dans les herbes hautes des prairies, dans les jardins et les parcs forestiers et urbains. Les contaminations humaines les plus fréquentes interviennent entre le début du printemps et la fin de l'automne.

L’infection peut dans certains cas entrainer une maladie parfois invalidante, le corps devenant la proie de douleurs terribles. "Tous mes muscles me faisaient mal. Nuit et jour, sans me laisser aucun répit", témoignait dans nos pages, une Azuréenne en 2019. La maladie de Lyme peut aussi, en l'absence de traitement, entraîner des troubles articulaires et cutanés et même une paralysie partielle.

Dans les trente jours qui suivent une piqûre, une plaque rouge et arrondie qui s'étend en cercle autour de la zone (un érythème migrant) peut apparaître.

Chez les animaux, la maladie peut donner de la fièvre et entraîner un boitement à cause des douleurs articulaires et musculaires importantes. D'autres symptômes peuvent aussi intervenir comme l'abattement, l'anorexie, ou une respiration haletante.

La présence de tiques dans les jours ayant précédé les symptômes est un indice.

Cette maladie n'est pas contagieuse.

Quel rôle joue ce nouveau vaccin?

Alors que la maladie est aujourd'hui combattue par un traitement antibiotique, une expérimentation est actuellement menée autour d'une piste de vaccin par l'Inrae (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement), l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) et l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.

Le vaccin a pour objectif de cibler le microbiote (ensemble des micro-organismes vivant dans un écosystème donné) de la tique où la bactérie "Borrelia" trouve refuge. En injectant une dose de vaccin dans le corps d'un humain ou un animal, des anticorps seraient alors fabriqués.

Si une morsure de tique survenait ensuite, les anticorps modifieraient le microbiote de la tique afin qu'elle porte moins de Borrelia.

Si nous sommes encore loin d'une mise sur le marché, les premiers résultats, effectués pour le moment sur des souris, montrent une baisse de la quantité de Borrelia chez les tiques qui ont mordu les souris de l’expérience.

Est-ce que ça pourrait aider à soigner d'autres maladies?

C'est l'autre bonne nouvelle de cette piste vaccinale qui s'attaque au microbiote. Elle pourrait aussi être utile dans d’autres maladies, comme Zika, la dengue ou le paludisme, qui sont transmises par le moustique.