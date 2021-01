Ce qu'il faut savoir du centre de vaccination unique ouvert ce lundi à Monaco

Aux grands maux, les grands remèdes. Après l’ouverture du centre de vaccination à l’espace Léo-Ferré début janvier, les autorités monégasques ont passé le braquet supérieur.

En implantant un nouveau centre plus vaste, au Grimaldi Forum, devenu hier le seul et unique point de vaccination contre la Covid-19 en Principauté. Capable de prendre en charge 600 personnes chaque jour. Six jours sur sept.

"À l’espace Léo-Ferré, la structure était efficace mais on ne peut pas pousser les murs et nous avions besoin de deux structures : l’une dédiée au dépistage, l’autre à la vaccination", explique Ludmilla Raconnat Le Goff, secrétaire générale du département des Affaires Sociales et de la Santé.

À Fontvieille continuera donc la prise en charge des tests PCR. Au Larvotto, le vaccinodrome national a accueilli ses premiers patients, lundi, au moment même où le prince souverain effectuait une visite des lieux.

Une quarantaine de personnes mobilisées

Les équipes ont commencé le montage des infrastructures techniques et informatiques la semaine dernière pour transformer l’espace Ravel, d’ordinaire habitué à l’événementiel ou aux expositions, en centre de soins.

Une quarantaine de personnes : médecins, infirmiers, secrétaires ainsi que les personnels d’accueil du Grimaldi Forum sont mobilisés au quotidien pour faire vivre la structure. "Ça peut fluctuer selon les jours et les rendez-vous. Les équipes sont constituées de volontaires du coup nous essayons de ne pas faire venir plus que nécessaire pour ne pas épuiser les ressources".

Dans l’espace de 4.000 mètres carrés, une dizaine de bureaux de secrétariat ont été aménagés pour accueillir les candidats au vaccin, vérifier leur rendez-vous et leur identité. Ils sont ensuite dirigés vers l’un des six bureaux de médecins pour une rapide consultation médicale. Et passe ensuite vers les quatorze boxes d’infirmiers pour être piqués avec le vaccin des laboratoires Pfizer.

Un dispositif doublé

Le dispositif de bureaux de médecins et d’infirmiers a doublé par rapport à la configuration à l’espace Léo-Ferré. S’y ajoutent des zones d’attentes assises plus vastes pour prendre le temps de remplir son questionnaire médical. La dernière zone est destinée à patienter une quinzaine de minutes après l’injection pour s’assurer que le patient ne fait aucune réaction secondaire. Il reçoit ensuite son attestation de vaccination.

Le centre national de vaccination a vocation à accueillir pour l’heure les résidents de la Principauté par tranche d’âge et progressivement pour un premier vaccin, ou pour la deuxième dose comme ce sera le cas dès aujourd’hui pour quelques patients. Et le dispositif devrait se prolonger ensuite pour les salariés de la Principauté.