Ce que l'on sait du Molnupiravir, ce médicament "miracle" qui pourrait stopper la transmission de la Covid en 24h

Depuis plusieurs mois, l'avancée des vaccins contre la Covid occupe le devant de la scène, mais qu'en est-il des médicaments?

Une étude américaine, publiée dans Nature microbiology, vient justement d'annoncer avoir avancé sur la mise au point d'un médicament administré par voie orale ou intraveineuse qui serait, selon eux, "un formidable complément à la campagne de vaccination".

Cet antiviral MK-2282 / EIDD-2081 (molnupiravir de son nom commercial) serait une avancée majeure puisqu'il supprimerait la transmission de la maladie en moins de 24 heures.

testé sur des furets

"Il s'agit de la première démonstration d'un médicament disponible par voie orale capable de bloquer rapidement la transmission du SRAS-CoV-2, dont les règles du jeu pourraient être inversées", analysent les chercheurs dans leurs conclusions.

Jusqu'ici, le médicament a uniquement été testés sur des furets. Des animaux qui possèdent les mêmes récepteurs à coronavirus que les humains. Ce "sont des modèles de transmission pertinents, car ils propagent facilement le virus, mais ils développent rarement des formes graves. Un phénomène qui ressemble beaucoup à la propagation du SARS-CoV-2 chez les jeunes adultes", précise le Dr Robert Cox, co-directeur de cette étude.

"bloquer très rapidement les clusters"

Les chercheurs avouent que "l'efficacité antivirale" du molnupiravir "chez l'homme est encore inconnue". Toutefois, ils indiquent que "si les données de la transmission du SRAS-CoV-2 sur le furet sont prédictives de l'effet chez l'homme, les patients atteints de Covid-19 pourraient devenir non infectieux dans les 24 à 36 h suivant le début du traitement oral".

Pris tôt après l'infection, le molnupiravir aurait trois avantages: "atténuer le risque de progression vers une maladie grave et accélérer la guérison, éviter les isolements et les confinements et, enfin, bloquer très rapidement les clusters".

Le médicament est actuellement en phase II/III d’essai clinique. Il est testé sur des patients atteints de la Covid-19 à trois différentes doses toutes les 12 heures pendant 5 jours. Néanmoins, les données ne devraient pas être disponibles avant mai 2021.