Ce que l'on sait des deux clusters liés au variant indien détectés en région Paca

On en sait un peu plus sur les clusters liés à la présence du variant indien (dit "Delta" par l'OMS) et détectés en région Paca fin mai. Le premier s'est formé dans un Ehpad marseillais, le second dans les quartiers nord de la ville.

Un foyer épidémique en Ehpad

Le premier s'est formé dans un Ehpad de Marseille: de nombreux résidents et membres du personnel ont été testés positifs au variant indien.

Parmi eux, des personnes vaccinées contre la Covid-19, et d'autres qui ne l'étaient pas.

Selon nos sources, aucun sujet dans le premier groupe n'a présenté de complications justifiant un transfert dans un établissement de soins. En revanche, plusieurs résidents non vaccinés ont dû être hospitalisés.

Ce cluster pourrait être lié au retour d’une personne d’un autre pays que l’Inde.

Un autre foyer dans les quartiers nord de Marseille

Le second foyer de contamination par le variant indien se serait formé dans le 13ᵉ arrondissement de Marseille, l’un des seize arrondissements de Marseille, situé dans les quartiers nord de la ville.