Ce que disent les chiffres sur la crise sanitaire à Monaco

Combien de personnes ont contracté le covid depuis le début de la crise sanitaire? Combien ont été hospitalisées? Combien sont décédées? Dans son "Observatoire des impacts de la crise sanitaire liée à la Covid-19 (retrouvez l’étude complète sur le site de l’IMSEE: www.imsee.mc , ndlr)", l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques (IMSEE) revient sur les principaux indicateurs sanitaires de ces deux dernières années.

755 recontaminations

Objectif? "Mesurer les conséquences sanitaires et économiques de l’épidémie en Principauté", souligne l’IMSEE dans son étude. Entre mars 2020 et le 31 mai 2022 (date à laquelle les données de l’étude ont été arrêtées), 12.216 cas de covid-19 ont été détectés parmi les résidents de Monaco, dont 755 "recontaminations". "Chaque année, l’âge moyen des personnes infectées est en baisse, passant ainsi de 46,2 ans en 2020 à 39,7 ans en 2021 et 39,4 ans en 2022."

Au total, seul 4,2% de ces cas (soit 519) ont nécessité une hospitalisation, dont 61 en réanimation. "La durée moyenne des hospitalisations est de 12,7 jours au global et de 11,6 jours pour les patients n’ayant pas fait de séjour en réanimation", note l’institut de la statistique, qui rappelle: "La part des hospitalisations augmente avec l’âge. Depuis le début de l’épidémie, 13,6 % des cas âgés entre 70 et 79 ans sont hospitalisés, près de la moitié après 80 ans".

84,5 ans, l’âge moyen des décès

Cinquante-sept décès - 29 hommes et 28 femmes - ont été attribués à la crise depuis mars 2020, soit 0,5% des cas détectés parmi les résidents monégasques. "L’âge moyen au décès est de 84,5 ans. Plus de deux tiers des résidents décédés étaient âgés de 80 ans et plus."

Depuis la publication de ce rapport, les contaminations s’envolent à nouveau en France, mais restent pour l’heure "plus contenues à Monaco que dans les régions voisines", assurait lundi dernier le gouvernement dans un communiqué.

Pour autant, le taux d’incidence (le taux d’incidence, soit le nombre de personnes positives ramené sur une base de 100.000 personnes sur la période des 7 jours écoulés., ndlr), s’affiche à 994 au 10 juillet 2022, contre 148 il y a un mois.

Pour l’heure, le gouvernement n’a pas pris de nouvelles mesures sanitaires. Seul le port du masque est "fortement recommandé" dans les transports en commun et lieux très fréquentés.