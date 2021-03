Ce cardiologue de Monaco encourage ceux qui souffrent d'hypertension à se faire vacciner contre la Covid-19

À l’automne dernier, il avait exhorté les patients du CHPG à continuer de se faire soigner, en dépit du contexte anxiogène généré par la pandémie de Covid-19.

Le Pr Atul Pathak, chef du service cardiologie au CHPG, sort de nouveau de sa réserve médicale et lance un deuxième appel à la population. Sur un tout autre sujet, cette fois-ci, et avec la casquette du président de la Société française d’hypertension artérielle.

Expert européen reconnu en la matière, le spécialiste appelle les patients en souffrant – les "hypertendus" – à se faire vacciner.

Au CHPG, 50% des patients en réanimation souffrent d’HTA. Sur les 30 à 40 patients que le médecin consulte chaque jour, la moitié est hypertendue. Le Pr Pathak rassure, aussi, sur les effets indésirables – bénins – observés après l’injection du vaccin Pfizer.

Pourquoi appelez-vous les patients souffrant d’hypertension artérielle (HTA) à aller se faire vacciner contre la Covid?

Chez les patients développant des complications de la Covid-19, on retrouve une part importante d’hypertendus. Plus d’un patient sur deux admis en réanimation à Monaco souffre d’une HTA. Toutefois, on ne peut pas établir une relation de causalité. La HTA n’est pas un facteur de risque d’aggravation de la maladie mais plutôt un élément du puzzle. En effet, 30% des diabétiques, 50% des insuffisants cardiaques et 80 % des personnes âgées de plus de 80 ans sont hypertendus. Et la moyenne d’âge des patients en réanimation dépasse 80 ans.

Après l’injection du vaccin Pfizer-BioNTech, des poussées tensionnelles ont été observées chez certains patients. Faut-il s’en inquiéter?

Non, car cela reste rare et bénin. Sur les 2.130 cas rapportés d’effets indésirables, 71 ont concerné des poussées tensionnelles. Celles-ci étaient transitoires, peu graves et n’ont pas nécessité d’hospitalisation. Cela ne doit pas déclencher d’inquiétude illégitime, entraîner des prescriptions médicamenteuses non justifiées ou perturber le schéma vaccinal par le refus de la seconde injection.

Quels sont les leviers pour freiner la maladie?

Il y a trois étapes. La première est le dépistage: il faut lancer de grandes campagnes avec des mesures de santé publique, il faut qu’on soit plus actif et que l’on recherche cela de manière systématique. On est encore extrêmement inefficace. La deuxième est celle de la lutte contre la non-adhésion au traitement. Les patients n’aiment pas prendre des médicaments tout au long de leur vie pour une maladie silencieuse. Enfin, le contrôle du traitement. Il faut l’optimiser pour que les gens atteignent l’objectif visé, c’est-à-dire une tension inférieure à 14,9. Le docteur fait ce que l’on appelle de l’inertie thérapeutique : il va hésiter à rajouter un traitement, à augmenter la dose.

La HTA ne touche pas que les personnes âgées.

Non, en effet. on est très inquiets de la vague d’hypertension artérielle chez les sujets plus jeunes, notamment chez les adolescents. C’est notamment favorisé par la période Covid. Les enfants sont plus sédentaires, restent devant les écrans et mangent moins bien. C’était déjà une réalité mais ça s’est accru.