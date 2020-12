Cancers pédiatriques: à Monaco, la Fondation Flavien mise sur une molécule

Denis Maccario, président de la Fondation Flavien : "Cette molécule a un potentiel thérapeutique"

Ce lundi soir, donc, la Fondation Flavien a remis son cinquième chèque au Centre scientifique de Monaco. 500.000 euros ont ainsi été versés depuis 2015 au profit de la recherche sur les cancers pédiatriques du cerveau.

"En tout, c’est même 643 000 € puisqu’on a aussi financé les équipes scientifiques de Nice, de Bordeaux et d’ailleurs", précise Denis Maccario, président-fondateur de la Fondation Flavien. Que vous inspirent les progrès réalisés dans la recherche sur les cancers pédiatriques du cerveau depuis 2015 ? Il y a 5 ans, jour pour jour, on signait la première convention.

Aujourd’hui, on est au seuil de l’essai clinique. On a prouvé que cette molécule avait un potentiel thérapeutique. Le milieu de la recherche a fait son job, maintenant il faut que l’essai clinique valide l’idée. J’espère que celui-ci interviendra le plus tôt possible. Nos travaux sont issus d’un enfant qui n’est plus là [Flavien, le fils de Denis Maccario, ndlr] mais depuis, combien d’autres enfants ont eu le médulloblastome ou l’ependymome [l’autre tumeur qui sera concernée par l’essai clinique, ndlr] ? Plus tôt on commencera à inclure des enfants en échec thérapeutique, plus tôt on donnera de l’espoir aux autres enfants qui tomberont malades. Que changera cette molécule pour les enfants malades ? Cette molécule diminue les effets toxiques de la dureté des traitements (chimiothérapie et rayons, notamment).

Le propriétaire de cette molécule, c’est Pfizer. J’espère qu’il nous entendra pour nous aider, hormis le fait qu’il doit nous donner la molécule gratuitement. Justement, 2020 a été une année "blanche" pour lever des fonds… ça a été une catastrophe au niveau événementiel. On s’est quand même débrouillé pour donner les 100.000€ au Centre scientifique, grâce à des institutionnels.

Le Crédit foncier de Monaco, par exemple, est venu nous rejoindre. On a pu boucler notre budget 2021, et même celui de 2022. On ne peut pas ne rien donner. On doit respecter la convention et notre engagement financier. D’où, aussi, un appel aux dons plus important que jamais cette année… Le don est essentiel pour une structure caritative car il quantifie le retour de la sensibilisation du public. Et une année pareille, c’est quasiment la seule ressource des associations. On l’a bien vu avec le Téléthon 2020, en baisse de près de 17 millions d’euros par rapport à 2019.