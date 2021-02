"Ça me pose, je vous le dis, un problème...", le ministre de la Santé appelle les soignants à se faire vacciner

"J'enjoins vraiment les soignants à se faire vacciner", a déclaré M. Véran lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre Jean Castex.

Actuellement quelque 10.000 soignants reçoivent chaque jour une injection d'AstraZeneca, "ce n'est pas rien", a fait valoir M. Véran, qui en tant que médecin a lui-même reçu une première dose.

Cependant, en France comme dans d'autres pays européens, on note "généralement un peu de latence", notamment dans le secteur des Ehpad où "il y a encore un certain nombre d'établissements qui accueillent des personnes âgées, très très fragiles, (et) où les soignants ne veulent pas se faire vacciner", a-t-il déploré.

"Ça me pose, je vous le dis, un problème comme ministre, comme médecin, comme citoyen. Il y a presque une question éthique derrière, donc, vraiment, il faut y aller, il faut se faire vacciner, c'est important", a insisté M. Véran.

"Les soignants, ils sont responsables, ils savent le fonctionnement d'un vaccin, ils savent aussi ce que c'est que le Covid, ils l'ont vécu", a souligné M. Véran. "Je les enjoins à faire confiance à la politique sanitaire de ce pays et à se faire vacciner", a-t-il poursuivi.

L'ensemble des soignants peuvent se faire vacciner avec de l'AstraZeneca depuis le 8 février. Auparavant, seuls ceux âgés de plus de 50 ans avaient cette possibilité, avec des vaccins Pfizer ou Moderna.