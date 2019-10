C’est la fête du bio et c’est la fête des gens Un marché bio sur le quai Antoine-1er aujourd’hui

Quelle meilleure façon d’accueillir l’automne qu’en se faisant plaisir et en faisant du bien à sa santé ? Alors que l’été joue les prolongations, hier au Port Hercule les visiteurs se régalaient de plats bio préparés sur des bateaux Riva, par des chefs de huit influences différentes. Japon, Arménie, Italie, Pays basque, etc... le grand gagnant, c’était le visiteur. « C’est la fête du bio, c’est la fête de la gastronomie, mais surtout, c’est la fête des gens, déclare fièrement Paolo Sari, à l’origine de cet évènement avec son association Bio Chef Global Spirit. Je trouve que la gastronomie est trop loin des gens. C’est pour cela qu’on a ouvert les portes à tout le monde. »

Dévalisés

Et c’est avec une bonne humeur toute gastronomique que les visiteurs ont pu gratuitement passer de bateau en bateau, et déguster des sushis, des pasta e fagioli di mare (pâtes et haricots avec des moules, des crevettes et du poisson), du merlu au chorizo et aux piquillos, un plateau de fruits de mer, ou encore du pain à l’épeautre et aux graines de courge. Un véritable succès, puisque certains chefs ont été dévalisés avant même la fin de la manifestation.

« C’est vraiment une bonne idée de faire ça sur des bateaux auxquels on n’a pas accès d’habitude », confie une septuagénaire. Sur le quai, une mère de famille avec sa poussette se régale d’une salade d’endives aux crevettes grises : « C’est vraiment délicieux. Ça me donne des idées. »

Une grande satisfaction pour le « Bio Chef », décidé à promouvoir les produits issus d’une agriculture biologique et locale, pourvoyeuse de plaisir, de joie de vivre et d’emplois.

En créant son festival « La Route du Goût », Paolo Sari voulait « promouvoir la démarche biologique et locale ».

Quel meilleur moyen pour cela, que d’organiser un marché ? Alors toute la journée d’hier, mais aussi aujourd’hui, des producteurs de toute la région, par-delà la frontière italienne, ont fait le déplacement pour faire découvrir aux visiteurs leur production.

Au programme côté végétal, des produits de saison. Mûres, cèpes, châtaignes, girolles… mais aussi truffes blanches et noires. Plus loin, sur un autre stand, des pommes de toutes variétés, des poires, ou des courges Kabocha (une variété farineuse, très répandue au Japon, et qui se mange rôtie au four, en soupe ou confite dans un mélange de sauce soja et de sucre ou de miel).

Toujours côté végétal, un surprenant rôti, ressemblant de façon troublante à une échine de porc au romarin, constitué uniquement de substitut de viande à base de céréales et de protéines végétales.

Des producteurs de pains, de vins bio, mais aussi de cosmétiques au lait d’ânesse, ou de préparations à base de fruits, ou encore de fromages ont fait le déplacement.

C’est l’occasion de découvrir des produits que l’on connaît peu ou pas, de déguster et apprécier le savoir-faire, et de remplir son garde-manger, voire de refaire sa jardinière d’herbes aromatiques, pour un tarif tout à fait raisonnable.