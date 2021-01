"C'est la Covid qui tue, pas le vaccin": à Lyon, la vaccination fait déjà recette

Sous les tentes blanches disposées devant les gradins vides, on vaccine à un rythme soutenu dans sept boxes disposés derrière des paravents à la fin du parcours-patients.

"Environ 500 doses de vaccin doivent être utilisées chaque jour. Ca devrait monter dans les semaines qui viennent", explique M. Pin.

Les vaccins des HCL - uniquement des Pfizer-BioNtech - sont stockés dans des congélateurs à -80° sur des sites sécurisés. Décongelés dans la nuit, les lots sont acheminés chaque matin par la pharmacie centrale du groupe hospitalier et disposés dans des frigos réglés entre 3 et 8°C, où ils peuvent être conservés jusqu'à six jours. Une fois mélangées au liquide physiologique, ces doses doivent être administrées dans les 6 heures.

"J'avais vu à la télévision que c'étaient de grandes aiguilles enfilées dans le bras mais j'ai été surprise de ne rien sentir", se réjouit après la piqûre Christiane Kotov, 78 ans. "J'aurais bien voulu attendre de voir comment ça se passe pour ceux qui se font vacciner, mais mon mari m'a dit: "On meurt de la Covid, on ne peut pas mourir du vaccin", donc il est là et moi aussi", plaisante-t-elle.

Alain Deblasi, ancien médecin de 74 ans, "ne comprend pas" pourquoi certains refusent de se faire vacciner. "On est un peuple râleur, mais tout le monde va s'y mettre. Regardez, si on m'avait dit que tout le monde porterait des masques aujourd'hui, j'aurais parié 2.000 euros que non. Or tout le monde le fait."

Henri Gidon, 75 ans, a aussi voulu profiter du privilège de se faire vacciner parmi les premiers, mais il est venu sans rendez-vous. "Ils m'ont dit de revenir début février", se désole-t-il.