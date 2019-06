Bus info santé : une matinée de prévention et de conseils

Hier matin, un petit bus bleu s’est installé dans les jardins Biovès, devant l’entrée du palais de l’Europe.

Depuis 2014, le Bus Info Santé n’était pas revenu à Menton. En collaboration avec le département, la CAMIEG (Caisse d’Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières) et le service Santé publique, des actions de prévention et de dépistage, gratuites, étaient proposées. De 9 heures à 12 heures, les Mentonnais sont venus nombreux, afin d’en savoir plus sur leur santé.

« Une bonne initiative »

« On propose des tests qui durent 10 à 15 minutes chacun », expliquent Alexia Cottet Dumoulin, chargée de projet et Christine Bollaro, responsable de l’animation. « Les habitants ont le choix entre 5 ateliers : un test de mémoire, de diabète, auditif, des gestes de premiers secours et un dépistage des cancers ».

Pour Maria Pinault, Mentonnaise, c’est une très « bonne initiative ». « Je ne connaissais pas les gestes qui sauvent par exemple. Mais j’ai passé tous les autres tests, et je suis en très bonne santé ! C’est vraiment bien de faire ça ».

De l’aide des professionnels

Les stands ne sont animés que par des professionnels, comme Tamara Toscano et Christophe Nucera, tous deux sapeurs-pompiers.

« On explique comment gérer une situation où une personne est en arrêt cardiaque. Dans l’ordre, il faut : alerter, masser et défibriller. En général, les gens ont des notions, mais qui sont anciennes. Donc ils ne savent pas tout ce qu’on leur apprend. Ils sont quand même très volontaires et soucieux d’apprendre ».

Après la cité des citrons, le Bus Info Santé sera à Cannes dans les jours à venir et tournera sur tout le département.