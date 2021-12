Bronchiolite, gastro, Covid... Un cocktail viral engorge les urgences de Lenval à Nice

Les urgences pédiatriques de l’hôpital Lenval sont en tension. La faute à un cocktail explosif. L’an dernier, bronchiolite et gastro-entérite avaient en effet quasiment disparu du paysage.

Elles font désormais leur retour en force, sans que personne ne soit en mesure d’expliquer pourquoi avec certitude. Les gestes barrières sont-ils moins bien respectés?

"Nous n’avons pas la réponse, cela peut être dû à une multitude de facteurs. Cette année, nous sentions le retour de la bronchiolite et de la gastro. Nous aurions pu espérer que les vagues se succèdent, mais non, elles arrivent au même moment, dans un contexte déjà tendu lié à la Covid", explique Antoine Tran, chef de service adjoint des urgences pédiatriques de Lenval.​

Manque de personnel

Cinq jeunes patients sont actuellement hospitalisés dans l’établissement pour cause de Covid. Ces trois facteurs viennent saturer l’accueil.

Depuis un mois et demi, il faut donc compter en fin de journée entre six ou huit heures d’attente avant de voir un médecin. "Uniquement si l’état de l’enfant ne nécessite pas de le voir rapidement", précise le docteur Tran. "Dans le cas contraire, nous l’admettons évidemment directement."​

À ces trois vagues concomitantes, se rajoute le manque de personnel quand les soignants sont eux-mêmes touchés par la Covid. "Ce sont des professionnels difficilement remplaçables."​

Si l’attention publique est tournée sur la pandémie de Covid, les parents doivent donc être vigilants aux autres épidémies, notamment quand ils ont des nourrissons.

"Pour la bronchiolite, les plus vulnérables sont les nourrissons de moins de deux mois. Au-delà, inutile de consulter trop tôt si l’enfant s’alimente et qu’il n’y a pas de signe inquiétant sur le plan respiratoire. Quant à la gastro, il faut surveiller l’état d’hydratation. Il n’y a pas de traitement curatif. Il faut un soluté de réhydratation et des mesures d’hygiène drastiques, comme le lavage de mains, et éviter le contact avec d’autres enfants", conseille le docteur Antoine Tran.

Selon le médecin, l’épidémie de bronchiolite pourrait durer jusqu’à la fin du mois de janvier.