Bloqué à Wuhan en Chine depuis presque deux semaines à cause du coronavirus, ce Cannois témoigne

Avec 361 morts en Chine continentale, le bilan du nouveau coronavirus y dépasse désormais celui du Sras qui avait, en 2002-2003, occasionné la mort de 349 personnes.

Le gouvernement chinois, qui admet des "insuffisances" dans sa réaction, a reconnu, ce lundi 3 février, avoir un besoin urgent de masques de protection pour faire face à l’épidémie qui a déjà contaminé 17.000 personnes.

Depuis le 22 janvier, il est présent à Wuhan. Confiné dans un hôtel, au cœur d’une ville gigantesque de 11 millions d’habitants où la vie, du jour au lendemain, s’est arrêtée.

Confiné? Pas vraiment en fait... Gaël Caron est journaliste. Cet ancien de Cannes TV est aujourd’hui caméraman monteur pour France 2. Il vit à Shanghai depuis 15 ans et sa carte de presse chinoise lui permet d’aller et venir à sa guise. Ou presque.

Quelle est la situation sur place? Quelle est l’ambiance au sein de la mégapole désertée? Comment les journalistes parviennent-ils à travailler? Voici son témoignage, recueilli lundi dans l’après-midi (à 22h, heure locale)...

Comment vous êtes vous retrouvé à Wuhan?

"Nous sommes venus ici dans le cadre d’un reportage sur le coronavirus pour le 20 heures de France 2 et le lendemain de notre arrivée, la ville a été mise sous cloche. Du coup, nous nous sommes retrouvés coincés. En même temps, on n’a pas vraiment cherché à partir parce que d’un point de vue professionnel, c’est quand même très intéressant d’être ici."

Quelle est l’atmosphère sur place?

"Les rues sont vides. Les commerces sont fermés. Mais il est vrai que la crise a débuté pendant les vacances chinoises (Ndlr, le Nouvel An chinois), à un moment où tout est plutôt calme. Quelques supermarchés et pharmacies sont restés ouverts pour le ravitaillement. Quant à la population, du fait précisément des vacances, la moitié au moins se trouve en dehors de la ville. C’est pour cela que le virus s’est propagé aussi rapidement."

Ceux qui sont restés à Wuhan font l’objet de mesures de confinement drastiques?

"Le gouvernement leur a demandé de ne plus sortir de chez eux, de porter un masque et d’éviter de se toucher les mains. Certains sont porteurs du virus sans le savoir et peuvent donc contaminer d’autres personnes. Et les gens respectent ces consignes. Tout est fait aussi pour les inciter à rester à la maison. Les opérateurs de téléphone par exemple, ont offert un pack de 30 gigas pour qu’ils fassent du streaming chez eux."

Il n’y a donc pas de contestation ni de "punitions" prononcées à l’encontre des récalcitrants?

"Non. Les voitures personnelles ne circulent pas sauf si elles disposent d’un laissez-passer. Les seules que l’on voit sont celles qui ont été réquisitionnées. Vous savez, en Chine, lorsque le gouvernement décide de quelque chose, tout le monde obéit. Ce n’est pas de la soumission, mais un état d’esprit. C’est vrai qu’en France, si de telles dispositions étaient appliquées, tout le monde râlerait."

Qui sont ceux qui sortent?

"Des volontaires qui soignent les gens, d’autres qui aident les personnes âgées en les ravitaillant ou encore les ouvriers affairés à la construction de l’hôpital."

On a parlé de drones pour surveiller la population...

"Des drones survolent la campagne, en effet. Mais ils sont munis de mégaphones utilisés en fait pour prévenir les gens qui ne seraient pas au courant de ce qu’il se passe. En aucune façon, ils n’ont vocation à faire du repérage pour coller des amendes."

Aux alentours de Wuhan, d’autres villes sont concernées par des mesures similaires?

"Une quinzaine en tout sont fermées. Dans les villages, les habitants se sont barricadés et si l’on n’y demeure pas, il est impossible d’y entrer. Mais cela, c’est à leur initiative propre. Ils ont eu l’expérience du SRAS en 2003 et en quelque sorte, ils sont rodés."

Combien de ressortissants français séjournent-ils encore à Wuhan?

"Même le consulat ne le dit pas. Si on tient compte de ceux qui ont été rapatriés récemment, je dirais qu’il en reste une centaine."

Et vous, dans combien de temps pensez-vous pouvoir quitter Wuhan?

"On ne sait pas. Nous sommes logés à la même enseigne que tous les habitants. Les experts disent qu’à la fin de la semaine, on devrait atteindre un pic et qu’ensuite, ça devrait aller. Mais rien qu’aujourd’hui, 2.500 cas supplémentaires ont été confirmés."

Vous pouvez travailler librement?

"Oui, sans problème. Ma carte de presse chinoise m’ouvre les portes et on peut traiter de bons sujets, comme la construction de l’hôpital ou autre."