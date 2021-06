Bientôt un vaccin nasal pour bloquer la transmission de la Covid-19?

"Il faut avoir en tête que personne ne passera à travers les gouttes de la Covid-19"

Chef du service de gériatrie du CHU de Nice, le Pr Olivier Guérin dirige aux côtés des Prs Marquette, Hofman et Glaichenhaus l’étude Mucovax. Il est aussi membre du Conseilscientifique Covid-19.

Un message à l’attention des réfractaires à la vaccination, qui se disent que plus le temps passe, plus le nombre de personnes immunisées augmente, et plus le risque de contamination s’éloigne?

Il faut avoir en tête que personne ne passera à travers les gouttes de la Covid. La pandémie se diffuse sur l’ensemble des continents, et le virus va continuer de circuler, notamment parmi les enfants. Tout le monde, un jour ou l’autre, sera infecté.

Discours inquiétant…

Ce n’est pas le but de mon propos. D’ici trois à dix ans, il est probable que la Covid deviendra une maladie saisonnière banale, avec des symptômes beaucoup moins graves. Mais d’ici là, nous devons tout mettre en œuvre pour que les personnes qui présentent des facteurs de risque, les plus âgées, chez lesquelles le taux de mortalité atteint 20%, ne croisent pas le virus.

Mais avec l’immunité collective, ce risque devrait diminuer…

On n’atteindra pas l’immunité collective avec des souches mutantes toujours plus contagieuses. Et pour une personne de plus de 70 ans, insuffisante cardiaque, qui contracterait le virus en 2024, les conséquences seraient identiques à celles observées si elle tombait malade aujourd’hui. Aussi, j’insiste, il est très important que cette personne, et toutes celles à risque, ne rencontre pas le virus dans les mois et années à venir. Les signes vont perdre en intensité chez ceux qui ont une immunité, naturelle ou conférée par un vaccin, mais pas chez ceux qui ne sont pas immunisés.

Une 3e dose pour les personnes âgées est de plus en plus évoquée alors que la protection vaccinale avec deux doses ne semble pas suffire à bloquer le portage.

Une 3e dose est effectivement envisagée, notamment pour les résidents d’Ehpad, population fragile, souvent très asthénique (atteint de fatigue générale, Ndlr).

Parmi les plus de 80 ans, toujours 20% de non vaccinés (contre 16% chez les 70-79 ans). Quelles explications?

Une frange de cette population refuse tout simplement le vaccin. Mais pour beaucoup d’autres, l’explication tient plutôt dans l’isolement et la grande fragilité qui rendent l’accès à la vaccination difficile.