Avec les enseignants, quelles sont les professions exposées qui pourraient être vaccinées à partir de mi-fin avril?

Outre les enseignants, quelles autres professions pourraient être concernées pour se faire piquer en priorité?

Emmanuel Macron ne l'a pas encore précisé. Beaucoup de salariés dits de "deuxième ligne" pourraient y prétendre.

caissières et chauffeurs?

Selon une récente étude menée par l'Institut Pasteur, "les catégories professionnelles exerçant en milieu clos (comme les chauffeurs), et celles associés avec de fréquents contacts avec d’autres personnes, semblent plus exposées" à l'infection par la Covid-19.

Concrètement, ces "catégories les plus à risque sont, par ordre croissant de sur-risque, les cadres de la fonction publique, les ingénieurs et les cadres techniques d’entreprise, les cadres administratifs et commerciaux d’entreprise, les chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus, les professions intermédiaires de la santé et du travail social, et les chauffeurs".

De son côté, Laurent Berger, secrétaire général du premier syndicat du secteur privé, la CFDT, avait plaidé dimanche 21 mars pour que "tous ceux qui travaillent dans la grande distribution et qui sont au contact des clients, dans le commerce de détail" puissent, "sur la base du volontariat", être "prioritaires pour la vaccination."

Reste à voir dans les prochaines semaines comment le gouvernement abritera le choix de ces professions pouvant prétendre, en même temps que les enseignants, à la vaccination dès la mi-fin avril.