"Avec du silicone de magasin de bricolage": ce salon de l'esthétique et de l'anti-âge à Monaco dénonce ces "non-médecins" qui pratiquent de fausses injections

Le plus gros congrès au monde dans le domaine de la médecine esthétique et anti-âge se tient jusqu’à demain samedi au Grimaldi forum. Sous la supervision scientifique de l’Aesthetic Multispecialty Society (AMS), ce salon, nommé AMWC, réunit les spécialistes de la médecine et de la chirurgie esthétique, ainsi que de la médecine anti-âge à Monaco.

Avec une participation moyenne de 15.000 professionnels venant de 140 pays, l’événement expose, à travers 300 stands, plus de 1.000 marques. Ce rendez-vous est également aujourd’hui une scène de lancement des plus belles innovations pour les industriels.

Pour son ouverture, les membres du conseil scientifique de l’événement ont aussi souhaité recentrer au cœur de la chirurgie esthétique et la médecine anti-âge la question de l’éthique.

"Un problème de santé publique"

Le docteur Philippe Kestemont, chirurgien de la face et du cou à Nice, directeur de la formation et membre du comité scientifique, a ainsi alerté sur l’augmentation inquiétante des injections à visée esthétique faites par des "non-médecins".

"Malgré nos alertes sur les Fake Injectors, leur nombre ne cesse de croître en même temps que celui des complications résultant de ces gestes réalisés en dehors de toute règle de bonne pratique. Il y a des conséquences souvent dramatiques et irrécupérables. J’ai vu dans ces pratiques honteuses parfois l’utilisation de silicone venant de magasins de bricolage! Ces faux médecins font partie de véritables réseaux mafieux. Il s’agit d’un problème de santé publique dont tous les médecins doivent, aujourd’hui s’emparer et agir pour dénoncer et enrayer ce fléau."