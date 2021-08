Attention ! Les tests Covid deviennent payants ce dimanche à Monaco... sauf exceptions

Comme annoncé à la mi-juillet par le gouvernement : à partir du 15 août, les tests PCR réalisés dans des laboratoires et sans prescription médicale préalable ne seront plus remboursés en Principauté. Et seront à la charge de l’usager.



Pour autant, le gouvernement a fait le choix de conserver un service gratuit pour les habitants de la Principauté uniquement, au Centre national de dépistage.

L’établissement pour l’heure situé dans les locaux de l’auditorium Rainier-III continuera à tester gratuitement les résidents sans ordonnance.

Gratuit

pour les salariés monégasques si...



Par ailleurs, les salariés de la Principauté qui ne présentent pas de symptômes et souhaitent se faire tester gratuitement dans cet établissement devront eux présenter une prescription médicale.



La décision apparaît aussi une manière d’encourager à la vaccination et d’éviter de multiplier les tests chez certains usagers.