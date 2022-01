Attention à l'épidémie de grippe qui s'intensifie en région Paca

L'hiver précédent, les confinements et les mesures anti-Covid avaient bloqué la circulation des autres virus, comme celui de la grippe.

Les Français avaient donc été moins infectés que d'habitude et ainsi, moins immunisés sur le plan collectif, favorisant ainsi une reprise épidémique cet hiver.

Au cours de la dernière semaine, le taux d'hospitalisations pour grippe après un passage aux urgences était de 1.637 sur 10.000 passages.

Une couverture vaccinale insuffisante

Comment évoluera cette épidémie? Santé Publique France indique qu'il est "difficile d'anticiper avec certitude la circulation des virus grippaux" dans les prochaines semaines. Mais une chose est sûre: "Tout relâchement des mesures de contrôle à l’issue de la 5ème vague de Covid-19 pourrait se traduire par une intensification de l’activité grippale".

Et, toujours selon l'agence sanitaire, "les premières estimations de la couverture vaccinale au 30/11/2021 indiquent une couverture insuffisante, à la fois chez les personnes à risque de forme grave de la grippe et chez les professionnels de santé. Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’adoption systématique des gestes barrières et la vaccination antigrippale sont des moyens efficaces pour se prémunir contre la grippe et ses complications".