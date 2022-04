Atteint de la "maladie du suicide", elle raconte son combat pour la vie

Pour raconter son histoire, elle vient de sortir un livre, "Mes maux en couleurs" (édité chez Leduc).

Cheveux courts, rasés au-dessus de la nuque en raison d'une récente hospitalisation, Diane Wattrelos se remet, en cette fin de matinée, d'une énième nuit ponctuée de crises.

"Quand ça survient, j'ai l'impression qu'on m'a planté un tournevis dans l'œil et qu'on le tourne sur lui-même", raconte la jeune femme, fluette, dans le jardin de sa maison en Normandie, dans le nord-ouest de la France.

Surnommée "la maladie du suicide" tant les personnes atteintes ont parfois envie d'"en finir" pour stopper cette douleur "extrême", l'algie vasculaire de la face provoque des douleurs comparées par les médecins à une amputation sans anesthésie.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), une personne sur 1.000 dans le monde serait touchée par cette affection neurologique, dont la cause reste mal identifiées, et qui affecte six hommes pour une femme.

A ce jour, il n'existe pas de traitement curatif. Pour faire face, seuls des traitements de fond et des traitements de crise sont disponibles.

Les attaques durent généralement entre 15 minutes et trois heures. Certaines personnes peuvent avoir plusieurs crises par jour, de façon épisodique ou chronique.

Pour Diane Wattrelos, la maladie est chronique: elle subit environ dix crises quotidiennes, d'une trentaine de minutes.

Tout a commencé à 14 ans. Elle se rappelle avoir ressenti la toute première fois comme "des décharges électriques au niveau du cou".

Débute alors une longue errance diagnostique.

Pharmaco-résistante

A 19 ans, elle rencontre son futur mari. Malgré les douleurs récurrentes, elle continue à vivre, faire la fête, entame des études, voyage.

Jusqu'à une journée de 2013, où une crise la "terrasse". "Ce jour-là, j'ai lu la détresse dans les yeux de mon mari, je n'ai pas pu continuer à cacher la maladie".