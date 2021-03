AstraZeneca, test salivaire, circulation du virus... Le point sur la Covid-19 à Monaco

Est-ce que le taux d’incidence a augmenté à Monaco ?



Oui. Sur les sept derniers jours, le nombre de personnes positives ramené sur une base de 100 000 personnes est de 221,5. Un taux d’incidence supérieur à celui de la semaine dernière (176,32), qui reste toutefois bien inférieur à celui des Alpes-Maritimes (490).



Entre le 8 mars et le 14 mars inclus, 4 830 tests PCR et antigéniques ont été réalisés sur des patients résidents et non-résidents à Monaco, pour un taux de positivité de 4,43 %.



Le gouvernement a annoncé mardi soir que quinze nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été révélés en Principauté.



Le bilan sanitaire de la Principauté s’élève donc à 2 135 personnes touchées par le coronavirus depuis le début de la crise sanitaire.



Ce mardi soir, 44 personnes étaient prises en charge au CHPG : 31 patients dont 15 résidents sont hospitalisés.

Par ailleurs, 13 personnes, dont 5 résidents sont soignées en réanimation. Et 84 personnes sont suivies par le Centre de suivi à domicile.