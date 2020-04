Arnault, journaliste et confiné à 938 km de Monaco: il raconte

Non, je suis devenu journaliste avant tout par le goût des autres, la curiosité de la rencontre, l’envie de raconter les gens, de la plus modeste à la plus incroyable des histoires de leur vie.



Alors, quand cette saleté de coronavirus s’est répandue jusqu’à mon terrain de jeu, qui s’étend de Monaco à Menton et jusqu’à la frontière italienne, ce sont les fondations de mon métier qui ont manqué de s’effondrer. Comment raconter des histoires sans aller à la rencontre de ceux qui les vivent? Le virus du confinement allait-il contaminer ma façon de bosser?



Je l’ai cru, au début. Sincèrement. Et puis, jour après jour, reportage à distance après reportage à distance, j’ai appris à travailler différemment, à conserver le goût de mon métier tout en respectant les mesures de confinement. C’est ce que je vais vous raconter ici en relevant les dates clés de mon apprentissage du job de journaliste confiné.

MARDI 17 MARS: ON S’ORGANISE

Jour 1. Tout est nouveau. Le bureau à la maison, les outils de travail, la solitude au bout du téléphone et de la connexion internet. Première préoccupation, recréer du lien avec chacun de mes collègues confinés chez eux. Je crée deux messageries instantanées, l’une avec les journalistes de Monaco, l’autre avec celles de Menton – oui, ce sont toutes des filles. Rendez-vous est pris : chaque matin, on se parlera en visioconférence.



L’image et le son. Une discussion de groupe, comme une véritable conférence de rédaction. C’est indispensable. Surtout quand on est plongé dans une crise sanitaire sans précédent, et que les journalistes que nous sommes vont devoir traiter des informations inédites et d’une façon qui l’est encore davantage. Pour cela, nous devons échanger tous ensemble, plus que jamais, pour partager les informations, choisir les sujets, les hiérarchiser, débattre des angles de traitement. Et éviter au maximum d’exposer photographes et rédacteurs au coronavirus. Préserver les équipes, c’est la base de tout. Si la rédaction est contaminée, il n’y aura plus de journal.



Ce jour-là, je rédigerai deux papiers de chez moi, sur deux sujets qui ne justifient pas un déplacement sur le terrain. Je vais raconter comment trois journalistes de Monaco ont été exposés à ce satané virus, en ayant approché Serge Telle, le Ministre d’État de Monaco – l’équivalent du Premier ministre en France – lors de trois conférences de presse successives. Le chef du gouvernement princier venait d’être diagnostiqué positif au coronavirus. Trois d’entre nous, des "cas contacts", ont ainsi été confinés avant tout le monde.



L’autre article? Le compte rendu de l’allocution télévisée du prince Albert II, ce mardi soir-là, au cours de laquelle il annoncera le confinement de la Principauté à compter de minuit.



>>RELIRE.Face à "l'une des pires crises sanitaires", le prince Albert II annonce le renforcement des mesures de confinement en Principauté

MERCREDI 18 MARS: L’EXIL À 938 KM DE MONACO

La France et la Principauté sont confinées depuis la veille. Dans la mesure du possible, nous allons tous devoir travailler à domicile. Contre toute attente et au mépris des règles de prudence, je me prépare à traverser la France en voiture pour rejoindre ma fille. Comprenez-moi : elle a cinq ans et demi, vit dans la Marne avec sa maman et présente quelques-uns des symptômes caractéristiques du coronavirus. Son professeur de danse, malade du Covid-19, a été hospitalisé quelques jours plus tôt. Certes, on nous dit alors que les jeunes enfants passent au travers du Covid-19. Mais on ne sait jamais…



Ni une ni deux, je décide donc, avec l’accord de ma rédaction en chef – encore merci Denis –, de m’exiler à 938 km de Monaco – merci Waze pour la précision kilométrique. Confiné pour confiné, autant que ce soit auprès de ma fille. Mon téléphone portable et mes deux ordinateurs fonctionneront aussi bien à Saint-Laurent-du-Var, mon domicile, qu’à Châlons-en-Champagne, ma résidence secondaire. Mon nouveau bureau.

JEUDI 19 MARS: PUSH À DISTANCE

Les organisations se mettent peu à peu en place. Ce jour-là, je m’occupe tout particulièrement de gérer le site web de Monaco-Matin (www.monacomatin.mc). À 938 kilomètres de la Principauté, je publie des articles et des photos de confrères, je gère la "home page" du site.



Et puis soudain, la grosse info tombe: le prince Albert II est positif est coronavirus. Branle-bas de combat à distance, chacun chez soi. Il faut vérifier l’info, attendre la confirmation officielle avant de la publier sur le site du journal, négocier une interview du souverain, qui sera réalisée ce même jour par un collègue. Je vais me charger d’envoyer un "push", cette fameuse notification que des milliers d’abonnés recevront sur leur téléphone portable.



Je dois avouer que la situation est incongrue. J’appuie sur le bouton du "push" à 938 kilomètres du lieu où se déroule l’événement. Drôle d’impression que celle de se sentir ici et ailleurs dans la même seconde…

JEUDI 26 MARS: DES MASQUES EN QUELQUES CLICS

Comment réaliser un reportage sans bouger de chez soi ? C’est la grande question que je me suis posée au premier jour du confinement. Deux éléments de réponse avec deux cas précis. Le premier se profile ce jeudi 26 mars. Ce matin-là, j’apprends que la société MC-Clic, depuis quelques jours, fabrique des masques de protection en plastique. Étonnant, pour un fabricant de drones…



J’appelle le gérant de la société monégasque, Erwan Grimaud, le M. Drones de la Principauté. Très vite, on raccroche et on se rappelle en FaceTime, afin que je puisse voir ses imprimantes 3D qui lui permettent de fabriquer ses deux prototypes de masques. Il me montre ainsi les machines, les différentes pièces.



À cet instant, un artisan taxi de Monaco arrive dans les locaux de MC-Clic. Le chauffeur a entendu parler de ces masques. Il aimerait en acheter un. Erwan Grimaud lui indique que c’est gratuit. J’assiste à la conversation. Je demande alors à parler à l’artisan. Petite interview et voilà, le tour est joué, un reportage… comme si j’y étais.

>>RELIRE.À Monaco, un fabricant de drones s'est mis à produire des masques