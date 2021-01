Après le Britannique, le Sud-Africain... un variant marseillais de la Covid-19?

Dans le monde, la Covid-19 a fait au moins 2,17 millions de morts et contaminé plus de 100,8 millions de personnes, selon un bilan établi par l'AFP ce jeudi. Son variant apparu en Grande-Bretagne s'est étendu à 70 pays et le variant sud-africain à 31 pays, selon l'OMS.

Depuis Marseille, Didier Raoult a publié ce jeudi sur son compte Twitter les données de l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (IHU Méditerranée Infection) sur "le variant Marseille 4" parmi de nouveaux variants découverts par l’IHU. Et La Provence détaille qu'avec les variants "anglais" et "sud-africain", "le variant "marseillais" devrait être considéré comme une variante majeure du Sars-Cov2".

Les chercheurs évoquent la 2e vague épidémique qui s’est déclarée cet été à Marseille, "impliquant 10 nouvelles variantes successives ou 28 concomitantes du Sars-Cov".

Parmi elles, ils ont baptisé une mutation "Marseille 4" qui aurait été identifiée dès le 19 juillet. Elle serait responsable d'une "épidémie qui a débuté en août, remplaçant rapidement d’autres variants et (serait) toujours en cours".

A Marseille, les experts de l’IHU ont identifié 2.106 cas d’infection par cette souche, entre le 1 er septembre et le 20 janvier.

Quelle différence entre le Sars-Cov classique et la variante marseillaise? "Une fréquence 40 plus élevée d’hypoxémie", estiment-ils.

Une dizaine de patients auraient développé une infection au variant marseillais plusieurs mois après une première infection. On peut en conclure que l'immunité liée à une première infection ne protège pas du variant.

"Entreprenant un traçage rétrospectif à partir de de la base de données Gisaid, l’IHU a repéré un premier cas d’infection à ce variant, chez un patient allemand, identifié dès mars dernier. Puis, chronologiquement, d’autres cas auraient été repérés sur une île des Baléares, puis dans le sud-ouest de la France, au Danemark, en Amérique du Nord, en Australie, en Asie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique, en Israël", précise La Provence.

Ce variant résiste-il aux vaccins? Cette mutation "se situe dans le domaine de la protéine Spike, qui est une cible majeure des anticorps neutralisants et des vaccins actuels", expliquent les chercheurs marseillais à La Provence qui estiment ainsi qu’avec les variants "anglais" et "sud-africain", "le variant "marseillais" devrait être considéré comme une variante majeure du Sars-Cov2".