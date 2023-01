Allergies aux pollens: la saison a déjà commencé, les Alpes-Maritimes et le Var n'y échappent pas

Ce début d'année 2023 très doux a favorisé la floraison des arbres avec notamment les premiers pollens de noisetier (famille des bétulacées) qui sont déjà là.

Ils risquent de gêner les allergiques avec un risque d'allergie de niveau élevé dans le nord-est du pays et moyen ailleurs en France, selon le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). Le noisetier n'a besoin que de 5°C pour fleurir et libérer ses pollens allergisants.

Dans les Alpes-Maritimes et le Var, le risque d'allergie est, pour le moment, de niveau moyen, pour les pollens de cupressacées-taxacées sur la Côte d'Azur, auxquels il faut ajouter les pollens en augmentation et très allergisants de frênes dans le Var.

Une augmentation contenue avec les averses de pluie possibles ces prochains jours

Bonne nouvelle cependant, ces nuisances devraient diminuer. Les concentrations de pollens dans l'air seront en baisse sous les averses de pluie-neige qui seront plus nombreuses à partir de dimanche 15 janvier avec un temps plus froid et perturbé annoncé pour la semaine prochaine.

Attention toutefois au vent, qui favorisera la dispersion des pollens comme le fait savoir le RNSA.