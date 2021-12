À quand une prochaine livraison de vaccin Pfizer dans les Alpes-Maritimes?

Bonjour Irène,

Depuis le début de la campagne de rappel de la vaccination contre la Covid-19, les doses de vaccins Pfizer sont moins nombreuses dans les Alpes-Maritimes.

À tel point que de nombreux Niçois avaient été avertis par SMS juste avant leur rendez-vous qu'ils auraient finalement droit à une injection de Moderna, notamment au Palais des Expositions de Nice.

D'ailleurs, les vaccinodromes ont maintenant pour consigne de vacciner au Moderna les plus de 30 ans suivant une recommandation de Haute Autorité de Santé (HAS) de réserver le Pfizer "pour la population âgée de moins de 30 ans" en raison d'un "risque de myocardites plus élevé" chez les plus jeunes.

La donne changera-t-elle bientôt? Le département des Alpes-Maritimes attend une livraison de 31.590 doses de Pfizer le 9 janvier 2022, selon le ministère de la Santé.

Ce sera la plus importante livraison de Pfizer dans le département depuis le 12 septembre 2021.

Cordialement.