A Nice, on dépiste désormais la Covid-19 grâce à de la salive sur une éponge

C’est comme un chamallow dans la bouche. On machouille une minute et c’est bon. Six heures plus tard, l’éponge, essorée, rend son verdict.



On sait si on est positif ou pas à la Covid. Cette méthodologie propre et non traumatisante de test salivaire, beaucoup moins invasive que le test nasopharyngé, facile à répéter à grande échelle, a été mise au point à Nice par les professeurs Charles-Hugo Marquette et Paul Hofman du CHU de Nice. L’idée des éponges, c’est eux!



L’expérimentation a démarré en octobre et a concerné 4.000 personnes. Début février, la haute haute autorité sanitaire a validé l’utilisation de ce test en définissant ses modalité de réalisation. Depuis hier et jusqu’à aujourd’hui, le test est déployé dans les 4 Ehpads municipaux en attendant son arrivée dans plusieurs écoles, dès la rentrée de lundi.

En quoi consiste ce test?

Au lieu de gratter une narine à l’aide d’un écouvillon, on place une petite éponge dans la bouche. Il s’agit d’une éponge stérile, hémostatique utilisable en cas de saignement de nez qu’on se met soi-même dans la bouche. On la garde une minute.



L’éponge pompe entre 1 et 2 ml de salive. Elle est ensuite introduite et écrasée par une seringue standard. Le liquide qui en sort va dans un tube d’analyse sur lequel est faite une étude PCR en laboratoire. Et 6 heures plus tard, on sait...

Les avantages?

C’est hygiénique, rapide, simple, calibré, précis. Et bien sûr, ça ne fait pas mal, c’est non agressif et on peut ainsi répéter le test sans appréhension, toutes les semaines s’il le faut. En outre, il ne nécessite pas un encadrement particulier. Pas besoin d’infirmière. Une simple formation suffit pour que les personnels soient aptes à la manutention.



En l’occurrence, c’est ce qui a été fait avec les personnels des Ehpad et du CCAS de Nice. Enfin, le risque d’erreur est moindre, car l’éponge et la seringue sont tout de suite identifiées par rapport à la personne testée. "On a mis en place une chaîne et une méthodologie facile, pratique, reproductive", précise le professeur Marquette.

Quelle différence avec un test salivaire traditionnel?

On ne crache pas dans un pot qui doit être décontaminé. On peut avoir bu, mangé, fumé avant. Dans le test classique, il faut pomper du liquide à l’aide d’une pipette, ensuite ça part à l’analyse, pot par pot. Très fastidieux pour les laborantins.

Taux de crédibilité de ce test?

"On préfère parler de sensibilité, poursuit le médecin. Avec l’écouvillon nasopharyngé, on est à 90%, ça veut dire qu’on loupe 10%. Avec ce test salivaire on est entre 75 et 80%."

Que va-t-il se passer à présent?



Le test va se généraliser à certaines écoles pilotes, dès la semaine prochaine: environ 1.000 écoliers seront testés grâce à l’éponge.

Y aura-t-il suffisamment d’éponges?

"Nous avons bloqué le stock européen, rassure Christian Estrosi. On reçoit 2.000 éponges supplémentaires ce vendredi, 3.000 autres arriveront la semaine prochaine. Pour les trois semaines à venir, on aimerait bien en recevoir 300.000 afin de généraliser le système et monter en puissance. Il faudra se tourner vers la production industrielle".

Car le but, à plus ou moins long terme, est d’effectuer soi-même son test à l’éponge en achetant le dispositif en pharmacie.