A Monaco, les prix des masques du simple au double

Cher et même très cher… C’est ce que l’on entend à Monaco, toute la journée, quant au prix du masque chirurgical. Eh oui, sur le Rocher, on est loin du prix plafond décidé en France par la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, Agnès Pannier-Runacher, le 1er mai dernier, et fixé à 95 centimes. Mais encore faut-il en trouver dans le pays voisin…

Mardi, le chef du gouvernement princier, Serge Telle, signait une décision passant le prix maximum de vente de 2,50 à 1,50 euro pour le masque chirurgical. Entre le 14 avril et le 11 mai, quand les masques étaient proposés en pharmacie (c’est-à-dire hors période de réquisition par l’État), les prix étaient le plus souvent proposés au plafond fixé par le gouvernement. Soit 2,50 euros pour le masque jetable…

« Je ne veux pas que les pharmaciens passent pour des voleurs, explique Georges Marsan, maire de Monaco et patron de la Pharmacie centrale, également président du Conseil de l’ordre des pharmaciens. J’ai tout fait pour que les tarifs soient raisonnables. Le prix des masques et son encadrement ont été établis en collaboration entre le Conseil de l’ordre des pharmaciens et la Direction de l’action sanitaire et sociale. »

58 centimes au supermarché

Vendredi, un petit tour d’horizon des seize pharmacies de la Principauté nous a permis de constater les bonnes pratiques et les abus. Deux pharmacies seulement annoncent des prix supérieurs au plafond décidé par le Ministre d’État. À moins d’un euro, trois pharmacies : rue Plati (89 centimes l’unité, vendu par boîte de 20), la Pharmacie Wehrel au 2 bd d’Italie (90 centimes le masque, vendu par boîte de 50) et au Centre commercial de Fontvieille (95 centimes pièce, par boîte de 50).

Et pour ceux qui voudraient le meilleur prix, il ne faudra pas aller en pharmacie mais chez Carrefour Monaco. Le lot de cinq masques est à 2,90 euros (soit 58 centimes l’unité). C’est moins cher que ce que ne les achètent les pharmaciens eux-mêmes, affirme le président de l’Ordre des pharmaciens de Monaco. « Carrefour a acheté moins cher que tous les gouvernements du monde ! lance Georges Marsan. Les grands groupes de supermarchés en font un produit d’appel sans marge. »

Où et à quel prix ?

Le prix des masques chirurgicaux, hier matin, communiqué par les seize pharmacies monégasques:

-Pharmacie Ferry, 1 rue Grimaldi : 1,20 euro pièce, vendu par paquet de 5 ou de 10.

-Pharmacie Monte-Carlo, 4 bd des Moulins : 1,50 euro vendu par paquet de 10.

-Pharmacie de l’Estoril, 31 av. Princesse-Grace : 2 euros pièce et par la boîte de 50, 1,59 euro par 100 et 1,46 par 150.

-Pharmacie des Moulins, 72 bd des Moulins : 1,50 euro pièce.

-Pharmacie Wehrel, 2 bd d’Italie : 1 euro pièce et 90 centimes la boîte de 50.

-Pharmacie Bughin, 26 bd Princesse-Charlotte : 1,80 pièce.

-Pharmacie de l’Annonciade, 24 bd d’Italie : pas de masque.

-Pharmacie du Rocher, 1,50 euro pièce.

-Pharmacie Médecin, 19 bd Albert-Ier : 1,30 euro pièce, par boîte de 10.

-Pharmacie Denis Carnot, 37 bd du Jardin exotique : pas de masque.

-Pharmacie Centrale, 1 place d’Armes : 1,40 euros les 10 et 1,20 par boîte de 50.

-Pharmacie internationale, 22 rue Grimaldi : 1,20 unité.

-Pharmabest, 25 av. Albert II : 95 centimes par boîte de 50.

-Pharmacie du Jardin exotique, 1,50 euro pièce et 1,47 par boîte de 100.

-Pharmacie Plati, 5, rue Plati : 89 centimes par boîtes de 20.