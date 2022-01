A Monaco, le Ministre d’État prévient: "Il y aura peut-être d’autres mesures" contre la Covid-19

Pierre Dartout, le ministre d’État va bien. Il avait été testé positif la dernière semaine de décembre. Lundi soir, dans le journal télévisé de Monaco Infos, il a donné de ses nouvelles. "Je me sens bien, et toute ma famille aussi. Fort heureusement, nous n’avons eu que des symptômes limités."

Voici en 3 points ce qu’il faut retenir de l’intervention du ministre d’État.

1. "Nous n’avons que des symptômes limités et cela, c’est grâce à la vaccination".

Le ministre d’État, Pierre Dartout, ainsi que plusieurs membres de sa famille, avaient été testés positifs à la Covid-19 fin décembre à leur retour de vacances dans les Alpes.

À nos confrères de Monaco Info, il a expliqué que sa famille et lui-même allaient bien. L’occasion aussi pour lui de rappeler, comme il l’a déjà fait dans nos colonnes à plusieurs reprises, l’importance de la vaccination contre la Covid-19.

"Ma famille et moi-même n’avons eu fort heureusement que des symptômes limités et cela, c’est grâce au vaccin. Je suis très heureux de m’être fait vacciner et d’avoir reçu ma troisième dose (...) Certains médecins pensent que nous avons eu l’Omicron en raison de la vitesse de contamination, mais nous n’en avons pas la certitude (...) Certes, la vaccination n’empêche pas la contamination, surtout avec le variant Omicron, mais elle empêche les symptômes les plus graves. Actuellement, a-t-il poursuivi, les personnes en réanimation au CHPG sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. Et ça, c’est une leçon pour tout le monde."

Pierre Dartout a également tenu à saluer "le travail remarquable" opéré par le service de suivi à domicile.

2. Le ministre d’État en télétravail

Conformément au protocole en vigueur en Principauté, testé positif le Ministre d’État a été placé à l’isolement. Mais sans symptômes graves, et avec un agenda de fin d’année chargé – où se profile notamment un remaniement ministériel – il a poursuivi ses activités et mené des réunions en distanciel. Concernant le remaniement, il a expliqué que "cette décision était entre les mains du souverain".

3. De nouvelles mesures à venir?

En cette nouvelle année, Pierre Dartout a exprimé ses vœux à tous les résidents de la Principauté: "Il ne faut pas perdre courage, garder confiance dans la science et la médecine et dans notre capacité à relever les défis. Nous devons aussi être solidaires autour du souverain."

Le ministre d’État a aussi expliqué que, face à cette nouvelle vague qui croît, de nouvelles mesures n’étaient pas exclues: "Il faudra concilier notre objectif de protection de la population et notre objectif de maintenir l’activité économique indispensable à la richesse de la Principauté. Il faudra, entre ces deux contraintes, trouver les bonnes mesures et j’aurai dans les prochains jours des propositions à faire dans ce sens au souverain."